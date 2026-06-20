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Exposición artística

Los paisajes mallorquines de Santos Iñurrieta se exhiben en Bilbao

Vitoria Gasteiz, ciudad natal del pintor fallecido en 2023 y que residió más de 30 años en Son Carrió, acogerá la presentación de un libro y un documental sobre su figura

Santos Iñurrieta, pintor vasco afincado en Son Carrió. FALLECIDO. FALLECE A LOS 73 AÑOS DE EDAD

Santos Iñurrieta, pintor vasco afincado en Son Carrió. FALLECIDO. FALLECE A LOS 73 AÑOS DE EDAD / J.N.

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Joan Frau

Joan Frau

Son Carrió

Dos años y medio después de su muerte, la obra pictórica del artista Santos Iñurrieta (Vitoria 1950, Son Carrió 2023) será protagonista en Bilbao con la inauguración, este jueves 18 de junio en la galería Juan Manuel Lumbreras, de una exposición inédita basada en los paisajes que el pintor alavés plasmó en la isla en la que residió durante más de 30 años y que reflejan la profunda atracción que los colores del Mediterráneo causaron en un artista que consiguió elevar el cromatismo a niveles superiores para crear un estilo único y totalmente identificable.

Uno de los paisajes que forman parte de la exposición.

Uno de los paisajes que forman parte de la exposición. / S. I.

La muestra ‘Paisajes para paseos personales’ estará compuesta por 54 pinturas que hasta la fecha no se habían exhibido por deseo del autor. Eso sí, tenía la ilusión de editar un libro para mostrar estas pinturas creadas desde su taller de Son Carrió, la pequeña localidad del Llevant donde residió durante media vida.

Y la exposición que podrá visitarse en Bilbao hasta el próximo 30 de julio estará complementada con la presentación del libro de paisajes el próximo lunes 22 de junio en el Artium Museoa de Vitoria Gasteiz, donde también se proyectará un corto documental que incluye una charla con Santos Iñurrieta en su taller artístico.

Vivir divertido’, grabado pocos meses antes de que Santos falleciera, explora la personalidad del artista vasco-mallorquín en un documento audiovisual en el que habla sobre su obra y su trayectoria artística con su peculiar sentido del humor. Una buena oportunidad para recordar la figura de un artista total que creó gran parte de su obra en Mallorca.

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Los paisajes de Santos Iñurrieta no se habían expuesto hasta la fecha.

Los paisajes de Santos Iñurrieta no se habían expuesto hasta la fecha. / S. I.

Precisamente en Vitoria, su ciudad natal, tuvo lugar la última gran exposición de Santos Iñurrieta antes de su muerte, ‘Ke usted lo pase bien’, una selección de obras de gran formato que situaba al artista entre los mejores de su generación. Esta muestra permitió cerrar un círculo iniciado en 1971, cuando se estrenó su primera exposición también en la capital alavesa, donde destacó como un activista a favor de los artistas emergentes y sigue conservando una aureola de creador libre, alejado de los convencionalismos.

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