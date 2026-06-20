Un monigote de Trump, colgado boca abajo de la fachada del Ayuntamiento de Esporles durante la fiesta de las 'penyes'

Un monigote que representaba al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha sido colgado boca abajo este sábado de la fachada del Ayuntamiento de Esporles, durante la fiesta de las 'penyes' del municipio.

Una multitud de vecinos agolpada en el exterior del edificio consistorial ha jaleado la acción, llevada a cabo por un grupo de personas encapuchadas.

El encuentro de peñas ha llenado a animación el pueblo durante este sábado. Uno de los actos centrales fue una comida popular, que sirvió como preparativo para el pasacalles que vino a continuación.

Por la tarde está previsto un concierto, con la participación de dj's.