Los trabajadores de las basuras de Sóller se plantan ante la externalización de la fracción orgánica

El comité de empresa de Sóller 2010, la empresa que se ocupa de la recogida de basuras de Sóller, ha registrado una propuesta organizativa para garantizar la implantación de la nueva recogida de la fracción orgánica durante este verano sin necesidad de recurrir a la privatización o subcontratación del servicio.

La iniciativa surge después de diversas declaraciones que, según los representantes de los trabajadores, han responsabilizado a la plantilla de los problemas actuales de la recogida de residuos. Los representantes sindicales rechazan las acusaciones sobre una supuesta “huelga encubierta” vinculada al conflicto por la retribución de los días festivos y aseguran que los trabajadores continúan desempeñando su labor con normalidad y compromiso hacia la ciudadanía.

Según el comité, la propuesta demuestra que la empresa pública dispone de recursos suficientes para asumir la nueva recogida de materia orgánica mediante una mejor organización interna, sin necesidad de contratar empresas externas. En este sentido, sostienen que cualquier planteamiento de externalización responde a decisiones de gestión y no a una falta de capacidad o disponibilidad de la plantilla.

La representación sindical también ha querido aclarar la situación de los turnos nocturnos. Afirma que el convenio colectivo no limita la disponibilidad de personal para trabajar de noche y sostiene que la falta de efectivos en este horario es consecuencia de decisiones organizativas adoptadas por la dirección.

Respaldo

La propuesta cuenta con el respaldo de toda la plantilla afectada, que ha suscrito un manifiesto en defensa del servicio público y en rechazo a cualquier medida que pueda suponer la pérdida de puestos de trabajo o la sustitución de servicios municipales por empresas privadas.

Pese a las discrepancias existentes, el comité asegura que mantiene su voluntad de colaborar con la empresa para mejorar el servicio, aunque condiciona esa colaboración a tres requisitos: cerrar definitivamente el convenio colectivo antes del 15 de julio, corregir las deficiencias de gestión denunciadas y renunciar a cualquier proceso de externalización.

Los trabajadores defienden una gestión pública de calidad y reclaman que no se les responsabilice de los problemas actuales del servicio, insistiendo en que la solución pasa por el diálogo, la negociación y una mejor planificación de los recursos disponibles.