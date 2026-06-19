Santa Ponça homenajea a diez vecinos que han marcado la historia reciente de la localidad

El Ayuntamiento de Calvià celebró este jueves en la Creu de Santa Ponça una nueva edición del proyecto audiovisual Calvianers, dedicada en esta ocasión a vecinos vinculados a la historia y evolución de Santa Ponça.

El acto sirvió para reconocer a diez personas cuyas trayectorias personales y profesionales forman parte de la memoria colectiva de la localidad. La gala combinó la proyección de audiovisuales e imágenes históricas con la participación de los homenajeados, que compartieron experiencias relacionadas con la transformación del núcleo turístico a lo largo de las últimas décadas.

Entre los testimonios figuraron los de Montserrate Canals, que evocó la vida cotidiana de la Santa Ponça de los años setenta; Maribel Rayó, considerada una de las emprendedoras pioneras de la zona; Antonio Lechuga, vinculado durante décadas al Club Santa Ponça; y Luis Nigorra, representante de una de las familias relacionadas con el desarrollo histórico de la localidad.

Uno de los momentos centrales de la velada fue el reconocimiento al doctor José Ignacio Ramírez Manent, director médico del Centro de Salud de Santa Ponça desde su apertura hace más de treinta años. El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, le entregó la Medalla al Mérito del municipio en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su contribución al desarrollo de servicios sanitarios en el municipio.

También fueron homenajeados Dorte Stub Larsen, residente en la localidad desde hace más de medio siglo; Ricardo Palacios, que llegó a Mallorca durante el auge turístico; Juan Mir, trabajador durante 46 años en el Club Náutico de Santa Ponça; Bernat Carrot, colaborador en la preservación de tradiciones y memoria local; y Javier Lirio de Marcos y Javitxu Lirio González, padre e hijo vinculados a la promoción del kárate en el municipio.

Durante la gala se proyectaron además imágenes históricas de espacios como sa Caleta y del antiguo telesquí acuático de Santa Ponça, que sirvieron para recordar la evolución urbanística y social de la localidad.

El acto contó asimismo con la actuación del humorista mallorquín Agustín Martínez, conocido como "El Casta", que ofreció un monólogo centrado en referencias a Calvià y a sus vecinos.

El proyecto Calvianers, impulsado por el Ayuntamiento y financiado mediante el Impuesto de Turismo Sostenible, tiene como objetivo recopilar y difundir testimonios de vecinos de distintos núcleos del municipio para preservar la memoria colectiva y reforzar la identidad local. La primera edición estuvo dedicada a Magaluf y fue presentada en octubre de 2025.