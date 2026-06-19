Un proyecto impulsado por investigadores de la UIB logra concienciar a los jóvenes sobre la muerte y el acompañamiento emocional

Hablar de la muerte sigue siendo un tema tabú para muchas familias. Sin embargo, un grupo de investigadores de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) ha demostrado que los jóvenes pueden estar preparados para afrontar estas conversaciones con naturalidad. Es una de las principales conclusiones del proyecto COMPAS, una investigación desarrollada durante tres años en la que han participado 1.852 adolescentes y jóvenes de entre 12 y 23 años de diferentes puntos de España.

El estudio, impulsado por la UIB junto con la Universidad de Murcia, ha analizado cómo los jóvenes entienden conceptos como la compasión, el duelo o el acompañamiento en situaciones de enfermedad y final de vida. Los resultados muestran que la compasión puede aprenderse y trabajarse desde edades tempranas mediante el diálogo, la reflexión y la participación activa.

La investigadora principal del proyecto, Rosa Miró, ha explicado que el objetivo era abordar un tema que habitualmente permanece oculto. “La muerte es un tema tabú para la población adulta y hemos intentado transmitir a los adolescentes la importancia de hablar de forma natural sobre los sentimientos, la pérdida y el dolor”, ha señalado.

En Mallorca, una de las experiencias más destacadas se ha llevado a cabo en el IES Santa Maria, donde los estudiantes han impulsado iniciativas para reflexionar sobre estos temas. Entre ellas, un buzón de cartas, una playlist temática o actividades para expresar emociones relacionadas con el duelo. La directora del centro, Pilar Molias, destaca que estas propuestas ayudan al alumnado más allá de los contenidos académicos. Según ella, “todo lo que sirve para mejorar el autoconocimiento es un bien para el alumnado”.

Por su parte, los propios estudiantes aseguran que el proyecto les ha permitido expresar “sentimientos de dolor”, pero que con este proyecto, se han sentido “libres de expresar su opinión”. Es el caso de la alumna Laia Cañellas, que opina que “la mejor manera de ayudar a alguien que sufre es simplemente acompañarlo”. Una opinión similar comparte Blai González, también estudiante del IES Santa Maria. Él comenta que, en caso de encontrarse a alguien con ese sufrimiento, “le preguntaría cómo se siente e intentaría hacerle ver que no está sola”.

Para concluir con este plan, este jueves se ha representado en Ses Cases des Mestres, en Santa Maria, la obra de teatro ‘Rumbo desconocido’, una propuesta que “invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y la necesidad de construir comunidades más humanas”, según afirma Miró. La iniciativa pretende contribuir a concienciar a los ciudadanos para que sean más empáticos y comprometidos con el cuidado de los demás.