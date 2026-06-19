Marratxí cede un solar al Consell para construir un parque de bomberos

El Ayuntamiento de Marratxí ha cedido al Consell de Mallorca un solar de 9.564,29 metros cuadrados, situado en la calle Teixidors número 17 del Polígono Industrial, para la construcción de un parque de bomberos y de la Central de Mandos del Servicio de Bombers de Mallorca.

Esta cesión anula y sustituye a la realizada en el año 2021 sobre un solar de la calle Celleters, que estaba destinado también a la instalación de un parque de bomberos. De esta manera, queda declarado nulo el convenio anterior.

La cesión del nuevo solar conlleva, además, la renuncia del Consell de Mallorca a llevar a cabo la infraestructura audiovisual para la cual esta misma parcela había sido cedida en marzo de 2023.

En enero de 2024, el Consell de Turismo confirmó la realización de dicha infraestructura audiovisual, después de haber recibido 4,5 millones de euros procedentes de fondos europeos para un proyecto valorado en 10 millones de euros. Según se anunció entonces, las obras debían finalizar en el año 2026.

En febrero de 2024, el presidente del Consell Insular, reunido con miembros del sector audiovisual, ratificó el compromiso de la institución insular para llevar a cabo esta infraestructura.

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Nueva actuación

Sin embargo, el solar continúa actualmente sin edificar y, ahora, el Ayuntamiento, de acuerdo con el Consell de Mallorca, lo cede para una nueva actuación. De este modo, queda sin efecto la cesión del solar de la calle Celleters y también el proyecto de infraestructura audiovisual que debía desarrollarse en la parcela ahora destinada a la construcción de un parque de bomberos y de una central de mandos del Servicio de Bombers de Mallorca.