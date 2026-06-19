El Govern autoriza la ocupación urgente de los terrenos destinados al futuro aparcamiento público de Cala Agulla

El Consell de Govern ha autorizado la ocupación urgente de los terrenos afectados por la expropiación de la parcela 84 del polígono 9 de Capdepera, destinada a habilitar un aparcamiento público en el entorno de Cala Agulla.

El acuerdo responde a la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Capdepera y se fundamenta en los informes técnicos y jurídicos incorporados en el expediente que acreditan la necesidad actual y la urgencia de disponer de este espacio de cara a la temporada de 2026, según explicó el Ejecutivo.

La nueva infraestructura forma parte de las actuaciones destinadas a mejorar la movilidad y ordenar el acceso al entorno de Cala Agulla, una de las zonas naturales "con mayor afluencia de la isla", recordó el Govern. "Con esta actuación, el Ayuntamiento de Capdepera podrá disponer de un aparcamiento público que contribuirá a reducir los problemas de circulación y de estacionamiento que se producen durante los meses de mayor afluencia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes y garantizar una gestión más ordenada y sostenible del entorno", enfatizó la administración autonómica.

Según la documentación aportada por el Ayuntamiento, la necesidad de contar con este espacio constituye una "necesidad estructural asociada a la presión que soporta la zona durante la temporada alta". Los estudios técnicos, según el Govern, constatan que la elevada afluencia de visitantes y de vehículos hace necesario disponer de una alternativa de estacionamiento "integrada ambientalmente y adaptada a las necesidades de movilidad del municipio".

Los informes municipales también ponen de manifiesto que la falta de un espacio de estacionamiento adecuado puede provocar problemas de aparcamiento desordenado, dificultades en el acceso de los servicios de emergencia, un incremento del riesgo de incendios y una mayor presión sobre los recursos municipales y los efectivos de la Policía Local.

El proyecto prevé un aparcamiento público integrado en el entorno y compatible con la preservación de los valores ambientales de la zona, con una capacidad máxima de 450 plazas y orientado a favorecer una gestión más ordenada y sostenible de la movilidad.