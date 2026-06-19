La escuela rural de Ca n'Estela de Campos será el centro de interpretación de Es Trenc

En pleno debate sobre la posible desprotección del parque natural marítimo terrestre des Trenc-Salobrar de Campos, el Govern balear ha aceptado la cesión de uso de las antiguas escuelas de Ca n’Estela, en el término municipal de Campos. La resolución, publicada este 18 de junio en el BOIB, permite a la administración autonómica disponer de este espacio durante un periodo de 50 años para su rehabilitación y posterior uso público.

El inmueble, actualmente en estado ruinoso, será transformado en un centro de información, interpretación e investigación del parque natural, un equipamiento del que hasta ahora carecía este enclave protegido. La instalación está llamada a convertirse en la puerta de entrada para visitantes, así como en un punto de referencia para actividades educativas, científicas y divulgativas relacionadas con el entorno. De hecho, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) ya contempla el uso de ca n'Estela como centro de interpretación del parque.

El proyecto contempla la rehabilitación de dos edificios —la antigua vivienda de los maestros y el aula escolar— situados en una parcela rústica de más de 3.200 metros cuadrados, en el punto kilométrico 6,5 de la carretera de sa Ràpita. Una vez acondicionados, estos espacios permitirán ofrecer información sobre los valores naturales y culturales del parque, orientar a los visitantes y canalizar los flujos turísticos para reducir el impacto ambiental.

El antiguo centro educativo será el centro de bienvenida a los visitantes del parque natural. / DM

Además de su función informativa, el futuro centro también servirá como sede para exposiciones, actividades divulgativas y trabajos de investigación científica, con el objetivo de fomentar la conservación y el conocimiento de uno de los espacios más emblemáticos de Mallorca.

La cesión, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de Campos en diciembre de 2025, establece que el uso del inmueble deberá destinarse exclusivamente a estas finalidades. Asimismo, el mantenimiento y la adecuación de las instalaciones correrán a cargo de la administración autonómica, mientras que el Consistorio conservará el derecho de uso puntual de determinados espacios.

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Con esta iniciativa, el Govern busca reforzar la infraestructura pública del parque natural y mejorar la experiencia de los visitantes, al tiempo que impulsa la protección y puesta en valor de un entorno de alto valor ecológico y paisajístico.