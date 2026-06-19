El campanario de Santa Ponça ya no sonará tan fuerte para evitar que los vecinos se quejen del ruido

El campanario de Santa Ponça ha dejado de sonar tan fuerte. Un técnico ha rebajado su nivel de ruido y también ha limitado el tiempo que repican las campanas. Esta modificación se ha hecho para terminar con las quejas que mostró un vecino, que solicitó la intervención del defensor del Pueblo, porque consideraba que el nivel de ruido que generaba el campanario era insoportable. La institución que preside Ángel Gabilondo le dio la razón.

El responsable de esta iglesia, el sacerdote Carlos Fuentes, no ha querido mirar hacia otra lado después de que se conociera el resultado del informe que firmaba Ángel Gabilondo. El defensor del Pueblo no tiene competencias para actuar contra la Iglesia, pero sí las tiene para solicitar al Ayuntamiento de Calvià que actúe y adopte las medidas necesarias para terminar con las molestias que han venido denunciado los residentes de esta zona turística.

La modificación del sistema de repicado de la campanas no ha sido sencillo. Este campanario de Santa Ponça tiene unos 30 metros de altura y ello ha complicado el trabajo técnico que se ha tenido que hacer. Ha sido necesario alquilar una grúa para alcanzar la altura donde están ubicadas dichas campanas. A partir de ahora el ruido no será tan fuerte y las campanas no tocarán durante tanto tiempo, una medida que se considera necesaria para evitar que los vecinos puedan presentar nuevas quejas.

Esta iglesia solo celebra misas los fines de semana. Celebra una el sábado a las cinco y media de la tarde y dos en domingo, la primera a las diez de la mañana y la siguiente al mediodía. Antes de empezar la celebración se realiza un llamamiento a los fieles, anunciando el inicio de la misa. Hasta ahora el nivel de ruido que alcanza el toque de las campanas era de 80 decibelios y el retoque se mantenía durante un minuto y 50 segundos. A partir de esta modificación el golpe de las campanas no será tan fuerte y por tanto el nivel de ruido que se genere no será tan alto. Además, el tiempo de la llamada a la misa será mucho más corto. La modificación de este sistema automático que se instaló en el campanario de Santa Ponça lo sufraga esta iglesia de Calvià, que todos los fines de semana se llena de fieles en las tres ceremonias religiosas que se celebran.

Las campanas se sitúan a unos 30 metros de altura / J.F.M.

El informe que elaboró el defensor del Pueblo indicaba que el sonido alto que se genera al repicar las campanas de una iglesia podía suponer una excepción en el reglamento que regula el nivel de ruido autorizado, siempre y cuando estuviera dentro de unos límites tolerables. El problema del campanario de Santa Ponça es que se superaba con creces este límite tolerable.

Ángel Gabilondo señaló que el repique del campanario podía estar ligado al derecho a la libertad religiosa, pero también advertía que este derecho estaba limitado. Si se superaba los límites del ruido se podía lesionar los derechos a la integridad física de las personas que padecen esta situación, en este caso los vecinos de Santa Ponça.

Para evitar nuevas quejas y terminar con el problema, el sacerdote Carlos Fuentes lleva semanas buscando una solución para que el nivel de ruido del repicar de las campanas sea algo más flojo. Al final ha encontrado la solución, que pasa por reducir el golpeo y el tiempo de dicho repique.