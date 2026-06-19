La ampliación del instituto de Esporles saldrá a licitación por 2,9 millones

El Ayuntamiento de Esporles ha valorado la autorización del Consell de Govern para que el Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) licite las obras de ampliación del IES Josep Font i Trias, con una inversión prevista de 2.892.631,04 euros.

Según ha informado el Consistorio, la actuación supone un avance para una intervención reivindicada desde hace años por la comunidad educativa y por el propio Ayuntamiento, con el objetivo de adaptar las infraestructuras del centro a las necesidades actuales y futuras del municipio.

El proyecto de ampliación, declarado de interés autonómico, permitirá incrementar la capacidad del instituto mediante la incorporación de cuatro unidades de Bachillerato y una unidad adicional vinculada a las modalidades de ciencia y tecnología, humanidades, ciencias sociales y Bachillerato general.

La actuación también contempla la creación de un aula UEECO, una Unidad Específica de Educación Especial en Centro Ordinario, así como la reforma de los baños del profesorado de la planta baja y otras mejoras en las instalaciones.

Desde el Ayuntamiento de Esporles han señalado que este avance es fruto de años de trabajo, reuniones y reivindicaciones compartidas con el equipo directivo del centro, el profesorado, las familias, el alumnado y el conjunto de la comunidad educativa.

El Consistorio ha indicado que continuará trabajando de forma coordinada con la conselleria de Educación y Universidades, el IBISEC y la comunidad educativa para hacer seguimiento del proyecto y favorecer que las obras puedan iniciarse lo antes posible.