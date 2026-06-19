El alcalde de Calvià reprocha a su homóloga de Capdepera que “menosprecie” Magaluf

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP), ha enviado una carta a su homóloga de Capdepera, Núria Garcia (Més), en la que le pide que no menosprecie Magaluf y le recuerda el esfuerzo de reconversión realizado en los últimos años para mejorar la imagen de este destino, mediante el aumento de categoría de hoteles, nuevas infraestructuras públicas y prestigiosos eventos internacionales.

La misiva de Amengual llega después de que la alcaldesa Garcia aseguró esta semana que Cala Rajada no debe ser un reclamo para atraer un modelo de turismo de excesos, en referencia a la polémica por la promoción que hace una empresa que organiza viajes de estudios, con el lema de un “todo incluido sin restricciones”. “¿Queremos ser un s’Arenal o un Magaluf? Yo no lo quiero”, manifestó, en declaraciones recogidas en este diario.

El alcalde calvianer le afea estas afirmaciones y le recuerda que, desde el municipio, se hace un gran trabajo para “combatir los prejuicios de tantos años”. “Luchamos cada día por hacer de Calvià en general, y de Magaluf en particular, el mejor destino de ocio seguro, responsable y respetuoso con el entorno. Por eso, lo último que esperábamos era volver a ser señalados por nuestro pasado reciente de voz de una alcaldesa mallorquina”, argumenta Amengual, en esa carta dirigida a la alcaldesa de Capdepera, que gobierna en coalición con el PP.

Luchamos cada día por hacer de Calvià en general, y de Magaluf en particular, el mejor destino de ocio seguro, responsable y respetuoso con el entorno. Por eso, lo último que esperábamos era volver a ser señalados por nuestro pasado reciente de voz de una alcaldesa mallorquina Juan Antonio Amengual — Alcalde de Calvià (PP)

“En Calvià, como en cualquier otro municipio, queda mucho por hacer. Todos trabajamos en ello día a día. Es una tarea que, como bien sabes, nunca acaba, y en la que no podemos permitirnos ni la inacción ni el triunfalismo. Y, en ese camino, lo último que necesitamos es ser señalados”, continúa su argumentación.

El mandatario municipal asegura que comparte la preocupación del Ayuntamiento de Capdepera por el daño a la imagen que causan determinados paquetes turísticos, pero afirma que lo que él nunca hará es “menospreciar el nombre de otra localidad, menos aún de Balears, para defender los intereses de Calvià”.

“Desde el directivo de una cadena hotelera a la camarera de pisos, del camarero al taxista, del pequeño al gran emprendedor, todos en Calvià han dado el máximo para ser lo que somos. Tan sólo por el hecho de reconocer su esfuerzo y constancia, no podemos faltarles el respeto”, arguye Amengual en la misiva.

Playa urbana

El alcalde realiza una enumeración de las cualidades de Magaluf como destino turístico, destacando, por ejemplo, que tiene “una de las mejores playas urbanas de Mallorca, merecedora de una bandera Q de Calidad”. Menciona también el nuevo paseo marítimo, cuya remodelación ha culminado este año, así como los eventos literarios y musicales de alcance internacional que se celebran cada año en la localidad.

Amengual subraya que “más del 80 por ciento de los establecimientos hoteleros son hoy de 4 y 5 estrellas” y enfatiza, en materia de seguridad, que “las denuncias en temporada alta han disminuido un 30%”.

Concluye su carta pidiendo a Núria Garcia que no se vuelva a referir a Magaluf de esa forma “peyorativa” e invitándola a la próxima fiesta para inaugurar el reformado paseo marítimo de la localidad, para que así pueda comprobar de primera mano “qué es y en qué se ha convertido Magaluf”.