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Prohibir con una mano y permitir con la otra

Los parques de placas solares formarán parte del paisaje de los terrenos rústicos de Balears.

Los parques de placas solares formarán parte del paisaje de los terrenos rústicos de Balears. / DM

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Llorenç Riera

Llorenç Riera

Tanto reproche por parte de entidades y colectivos cívicos debería llevar al Govern al análisis y a la recapitulación, pero no va a ser así porque su mundo es exclusivo y las encuestas electorales manifiestan una claridad reincidente. Al PP solo le importa desgranar hasta qué punto su Ejecutivo autonómico renovable deberá seguir dependiendo de Vox.

Por eso, alarga las disposiciones más allá de los próximos comicios, sea la limitación de vehículos o la definición de parques fotovoltaicos, por hablar solo de las cuestiones más candentes ahora mismo.

Un Govern sensible al que ayer el GOB y Aliança per l’Aigua le destapaban el grifo abierto de los recursos hídricos menguantes y hoy Amics de la Vall de Coanegra y la plataforma Renovables si, però aixì no, le ponen en evidencia la salida hacia adelante de la moratoria de parques fotovoltaicos, no puede rechazar el envite a la revisión de su modo de actuar. Ahora mismo, lo que se está haciendo es mostrar cómo se prohíbe mayor consumo de recursos esenciales por un lado, mientras que, por otro, se permite en silencio su explotación continua.

Una moratoria de parques fotovoltaicos queda sustancialmente devaluada si carece de efecto retroactivo. Ni siquiera se ha respetado el pronunciamiento de ayuntamientos afines. La espera, en teoría clarificadora, será muy poco determiante si durante tal impasse 90 plantas solares, ya en trámite, pueden seguir adelante apropiándose de 1.500 hectáreas de suelo rústico productivo. Las empresas promotoras siguen teniendo, no solo la iniciativa, también la ventaja sobre unas actuaciones que, desde el punto de vista del interés general, no les corresponde a ellas en exclusiva. La falta de un plan estratégico elaborado a tiempo y la propia actitud del Govern han propiciado una situación que acabará dejando secuelas irreparables en el tránsito hacia un necesario cambio de modelo energético más limpio.

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