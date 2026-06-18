Una oleada de mariposas migratorias sorprende en Mallorca y se hace viral en redes

La presencia masiva de mariposas migratorias de los cardos ha sorprendido estos días a vecinos y visitantes de diversos municipios de Mallorca. No obstante, a pesar de haber sido vistas en numerosos enclaves de la geografía isleña muy alejados entre sí, ha sido en Alcúdia y Pollença las zonas donde más personas aseguran haber observado centenares de ejemplares revoloteando en campos, jardines y zonas urbanas.

El fenómeno no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde se han multiplicado las publicaciones, fotografías y vídeos de estas mariposas, generando curiosidad y también algunas dudas entre la población. Sin embargo, expertos y divulgadores coinciden en que se trata de un proceso completamente natural y, además, positivo para el ecosistema.

Primer plano de una de las mariposas que sobrevuela Mallorca. / Ajuntament

El fenómeno ha llamado tanto la atención que incluso el Ayuntamiento de Alcúdia ha publicado diversas fotografías en sus perfiles oficiales en redes sociales, calificando de "fascinante" esta situación.

La especie protagonista es la Vanessa cardui, conocida comúnmente como mariposa de los cardos. Se trata de una de las especies más extendidas del mundo y famosa por sus impresionantes migraciones. A diferencia de otras mariposas, no hiberna, sino que realiza largos desplazamientos en varias generaciones consecutivas.

Una mariposa captada en Sóller. / Joan Mora

Muchas de las mariposas observadas estos días pueden haber iniciado su viaje en el norte de África, cruzando el Mediterráneo hasta llegar a Mallorca. Desde aquí, algunas continuarán su ruta hacia el norte de Europa, mientras que sus descendientes emprenderán más adelante el camino de regreso hacia el sur.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es el estado de algunas alas, visiblemente desgastadas, lo que evidencia la larga distancia recorrida. Durante su paso por la isla, estos insectos aprovechan para alimentarse del néctar de las flores, recuperar fuerzas y continuar su ciclo vital.

Dos lepidópteros reponen fuerzas sobre las flores. / Ajuntament

Lejos de ser una plaga o un problema, la abundancia de estas mariposas indica que el entorno cuenta con suficientes recursos, como vegetación en flor y condiciones favorables para los polinizadores.

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Las mariposas aprovechan para alimentarse en Mallorca. / Joan Mora

Aunque este tipo de migraciones se produce cada año, no siempre alcanza la misma intensidad. Por ello, los expertos destacan el valor de este episodio como un pequeño espectáculo natural que permite observar de cerca uno de los viajes más fascinantes del mundo animal. "Si estos días veis muchas mariposas, disfrutadlo: tenemos un pequeño espectáculo de la naturaleza muy cerca", recomienda el Ayuntamiento 'alcudienc'.