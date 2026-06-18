Del 'ferreret' a abejas endémicas de Capdepera: éstas son las especies de Mallorca bajo amenaza

La primera Lista Roja Nacional de especies amenazadas incluye más de diez especies presentes en Mallorca, algunas de ellas endémicas de Balears y especialmente sensibles a la presión humana, la pérdida de hábitat, el cambio climático y la expansión de especies invasoras, según informó la fundación Mallorca Preservation.

La nueva herramienta científica, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha elaborado siguiendo la metodología de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su objetivo es mejorar las estrategias de protección y conservación de la biodiversidad en España mediante una identificación más precisa de las amenazas que afectan a especies vulnerables y ecosistemas frágiles, según recordó la mencionada entidad conservacionista.

En total, la Lista Roja Nacional ha evaluado 1.545 especies de fauna y flora. De ellas, 471 se encuentran amenazadas y 75 están catalogadas en peligro crítico de extinción.

El ferreret

Entre las especies presentes en Mallorca figura el 'ferreret', un pequeño anfibio endémico de la Serra de Tramuntana catalogado como En Peligro. La especie vive en torrentes y arroyos de montaña y cuenta con una población estimada de entre 500 y 1.500 parejas adultas. Aunque los programas de reintroducción han permitido recuperar varias subpoblaciones, los expertos advierten de un retroceso en los últimos años.

Entre las principales amenazas para el ferreret se señala la presencia de la culebra viperina, introducida en Baleares, que depreda sobre esta especie y ha provocado descensos importantes en algunas poblaciones larvarias. También se citan la competencia con la rana de Pérez, igualmente introducida, la presión turística, el aumento de la demanda de agua, la construcción de presas, la canalización de torrentes y el uso recreativo intensivo de los arroyos de montaña.

La lista también recoge especies vinculadas a ambientes húmedos y litorales. Es el caso de Neoascia balearensis, una especie de abeja asociada a humedales y marismas de Mallorca y Menorca, con un área de ocupación reducida y expuesta a la extracción de agua, la contaminación agrícola y el cambio climático.

Otra de las especies incluidas es Dufourea balearica, una abeja endémica localizada únicamente en Capdepera y Cala Mesquida, con un área de ocupación aproximada de cuatro kilómetros cuadrados. En este caso, el desarrollo turístico y la transformación del litoral figuran entre sus principales amenazas, recordó Mallorca Preservation en un comunicado.

La Lista Roja Nacional incorpora igualmente el saltamontes balear de silla, catalogado como Vulnerable. Su población presenta una tendencia decreciente debido a la urbanización, las infraestructuras y la pérdida de hábitat en Mallorca y Menorca.

También recibe atención la lagartija balear o lagartija de Lilford, considerada Casi Amenazada. Esta especie, que antiguamente habitaba las islas principales, sobrevive hoy únicamente en islotes rocosos del entorno de Mallorca, Menorca y Cabrera. Según apuntó la entidad conservacionista, su desaparición de las islas mayores se relaciona con la introducción de depredadores, y la posible llegada de serpientes invasoras a los islotes constituye una de las principales amenazas actuales para su conservación.

Transformación del territorio

Los datos recogidos en la Lista Roja Nacional apuntan a que una parte relevante de las amenazas sobre las especies presentes en Mallorca está vinculada a la transformación del territorio. La urbanización, el desarrollo turístico, la fragmentación de hábitats, la contaminación, la extracción de recursos hídricos y las especies invasoras aparecen de forma recurrente entre los factores de riesgo.

La herramienta también incluye especies presentes en Mallorca catalogadas como de Preocupación Menor, una categoría que indica que actualmente no se consideran amenazadas, aunque requieren seguimiento y conservación preventiva.

Entre ellas figuran especies de insectos, peces y plantas endémicas o presentes en ambientes mediterráneos, como una especie de abeja endémica en España solo presente en las islas (Anthophora balearica), el saltamontes de paja balea (Euchorthippus angustulus) y un pez de fondo blando que vive en profundidades cercanas del Mar Mediterráneo frente a España (Gymnesigobius medits), entre otras.

Los expertos recuerdan que, en ecosistemas insulares frágiles como el archipiélago balear, algunas especies actualmente no amenazadas pueden pasar a categorías de mayor riesgo si aumentan las presiones ambientales.