La campaña de la naranja de Sóller acaba con 700 toneladas y un 10% más de producción

La campaña de recolección de la naranja en Sóller entra en su fase final con un balance estimado de unas 700 toneladas de fruta, una cifra que supone alrededor de un 10% más que el año pasado y que convierte la temporada actual en la segunda mejor desde 2020.

El presidente de la cooperativa agrícola Sant Bartomeu, Miquel Gual, valora positivamente estos resultados. Explica que actualmente se están recogiendo las variedades más tardías, pero que “durante el invierno y la primavera la campaña funcionó bastante bien”. Gual subraya además que el incremento de la actividad de la fábrica de confituras gestionada por la cooperativa, junto con Fet a Sóller y Estel Nou, “ha evitado un sobrestock, porque en los momentos de mayor volumen de recolección hemos podido destinar fruta a la producción de confitura”.

Según el presidente, esta salida industrial también contribuye a evitar una caída generalizada del precio de los cítricos locales por exceso de almacenamiento. Una vez concluida la campaña, la cooperativa habrá procesado más de 700 toneladas, una cifra que Gual considera muy positiva si se compara con las 625 toneladas del año pasado o las 705 del ejercicio anterior. En cambio, la campaña 2022-2023 registró la producción más baja de la década, con solo 425 toneladas.

Pérdida de fruta por el calor

El gerente de la cooperativa, Lluc Crespí, advierte que la próxima temporada podría ser menos favorable. Atribuye esta previsión al episodio de altas temperaturas registrado a finales de mayo, que provocó que muchos naranjos perdieran parte de la fruta que se encontraba en pleno crecimiento.

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Por este motivo, teme que el año que viene los naranjos de Sóller ofrezcan una producción inferior a la que se ha registrado en este ejercicio.