Baleares detecta 13 explotaciones ganaderas con consumo alto o muy alto de antibióticos

La conselleria de Agricultura ha detectado en Baleares 13 explotaciones ganaderas, la mayoría equinas, con un nivel de riesgo alto o muy alto por consumo de antibióticos y revisará trimestralmente los datos para controlar el uso de estos medicamentos y prevenir la aparición de resistencias bacterianas.

La medida forma parte de la aplicación de la normativa europea y estatal en materia de sanidad animal y permitirá clasificar las explotaciones ganaderas en función de su nivel de riesgo sanitario asociado al consumo de antibióticos, ha informado la Conselleria este jueves.

La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha definido el procedimiento que se aplicará en las islas tras analizar los datos disponibles y coordinar el trabajo con los servicios técnicos competentes.

Con carácter general, la mayoría de las explotaciones ganaderas de Baleares serán consideradas de riesgo medio.

En cambio, aquellas que dispongan de un veterinario de explotación inscrito en el sistema estatal Presvet (Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos) o que formen parte de una Agrupación de Defensa Sanitaria serán clasificadas como de riesgo bajo al contar con un seguimiento técnico permanente.

También tendrán esta consideración las explotaciones apícolas y acuícolas.

La Conselleria revisará cada tres meses los datos registrados en Presvet para detectar posibles situaciones de riesgo.

Según la información correspondiente al cuarto trimestre de 2025, actualmente existen en Baleares 13 explotaciones catalogadas con riesgo alto o muy alto por consumo de antibióticos, de las que cuatro presentan riesgo alto y nueve riesgo muy alto.

La mayoría son explotaciones equinas

La administración autonómica ha precisado que la mayoría de estos casos corresponden a explotaciones equinas, mientras que el resto se reparten entre explotaciones de bovino, porcino y avicultura.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha subrayado que un consumo elevado de antibióticos en un trimestre concreto no implica necesariamente un uso inadecuado de estos medicamentos.

Según ha explicado, una explotación puede registrar un incremento puntual del consumo debido a un problema sanitario específico que haya requerido tratamiento veterinario.

El riesgo, ha señalado, aparece cuando una misma explotación mantiene de forma reiterada niveles elevados de utilización de antibióticos.

La Conselleria destaca que la resistencia a los antibióticos constituye una de las principales amenazas para la salud pública mundial, ya que el uso excesivo o inadecuado de estos fármacos favorece la aparición de bacterias resistentes, dificultando el tratamiento de enfermedades tanto en animales como en personas.

Por este motivo, la Unión Europea impulsa desde hace años políticas para fomentar un uso prudente de los antimicrobianos dentro de la estrategia 'One Health', que integra la salud humana, animal y ambiental.

Fernández ha destacado la buena respuesta del sector ganadero balear a la implantación del sistema y ha asegurado que actualmente permite disponer de información fiable para realizar un control adecuado del uso de antibióticos.

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La Conselleria comunicará de forma individualizada a las explotaciones clasificadas con riesgo alto o muy alto esta situación y continuará desarrollando materiales divulgativos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de vigilancia sanitaria previstas en la normativa.