Arrels Marines denuncia la falta de estudio ambiental en el proyecto de fondeos de Formentor

La entidad de conservación marina Arrels Marines ha remitido un segundo escrito a Ports IB ante la ausencia de respuesta a su solicitud registrada hace ya tres meses, en relación con el proyecto de reordenación del campo de fondeo ecológico en Formentor, del que denuncian la falta de un Estudio de Impacto Ambiental.

La organización insiste en la necesidad de acceder a la información completa de este proyecto, que prevé la instalación de 29 bloques de hormigón de grandes dimensiones para habilitar un campo de fondeo. Según advierte, esta actuación podría tener “graves efectos ambientales”sobre los fondos marinos de la zona.

En su primer escrito, fechado el 17 de marzo de 2026, Arrels Marines ya expresó su preocupación por el impacto de la iniciativa. Entre las principales críticas, señalaba la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental en la documentación consultada, lo que genera dudas sobre si el proyecto ha sido sometido al procedimiento legalmente exigible.

Además, la entidad denuncia que el proyecto no incluye una caracterización adecuada del fondo marino ni de los hábitats presentes. En este sentido, destaca la presencia de praderas de Cymodocea nodosa, una fanerógama marina protegida, que no aparece ni descrita ni cartografiada en el documento técnico.

Arrels Marines recuerda que el reciente Real Decreto 191/2026 amplía la protección de estas praderas en el Mediterráneo español, por lo que considera especialmente grave que no se haya tenido en cuenta su posible afección. Según subraya, estas formaciones vegetales están ampliamente distribuidas en las zonas arenosas de Formentor, incluida el área prevista para el fondeo.

Otro de los aspectos cuestionados es la falta de claridad técnica sobre el sistema de instalación de los bloques de hormigón, así como la elección de este tipo de anclaje. La entidad sostiene que no puede considerarse una solución de bajo impacto en un entorno sensible y critica que no se hayan evaluado alternativas más respetuosas, como sistemas helicoidales.

Ante esta situación, la organización reclama a Ports IB una "respuesta urgente" y plantea varias exigencias: verificar si el proyecto ha sido sometido a evaluación ambiental, facilitar el acceso al expediente completo, suspender cautelarmente su tramitación o ejecución, e incorporar un estudio ambiental detallado que analice los hábitats y los impactos previstos.

Asimismo, solicita que se valoren alternativas técnicas menos agresivas para el fondeo, con una justificación clara de la solución finalmente adoptada.

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