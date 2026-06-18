Alcúdia se conectará a la red de agua del Govern para garantizar el suministro

El municipio de Alcúdia se conectará a la red de agua en alta del Govern para garantizar el suministro. El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y la alcaldesa de Alcúdia, Josefina Linares, han firmado este jueves en la desaladora de Alcúdia un protocolo general de actuación que establece el marco de colaboración entre el Govern y el Ayuntamiento para impulsar la futura conexión a la red de abastecimiento de agua en alta gestionada por la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA). Al acto también han asistido el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, y el teniente de alcalde del Ayuntamiento Juan Luis González.

Según explica el Govern, el protocolo recoge la "voluntad de ambas administraciones de trabajar conjuntamente para reforzar la garantía y la calidad del suministro de agua potable en Alcúdia mediante la conexión de la red municipal a la red en alta del Govern", aunque no han definido plazos para que esto sea una realidad. "El objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible de los recursos hídricos, reduciendo progresivamente la dependencia de las captaciones de agua subterránea y favoreciendo la recuperación de los acuíferos que abastecen actualmente al municipio", añade el ejecutivo.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Govern para "mejorar la seguridad hídrica de los municipios y garantizar el abastecimiento futuro mediante el aprovechamiento de recursos alternativos, como el agua desalinizada". Asimismo, contribuye a la protección del entorno de s’Albufera y a la conservación de unas masas de agua que actualmente presentan un elevado nivel de presión.

Durante el acto de firma, el conseller Lafuente ha destacado que “Alcúdia da hoy un paso importante hacia un modelo más resiliente y sostenible de gestión del agua. Este protocolo nos permite empezar a trabajar para que el municipio pueda disponer en el futuro de una fuente de suministro complementaria que refuerce las garantías de abastecimiento y contribuya a la recuperación de los acuíferos”.

Una imagen del acto celebrado esta mañana en Alcúdia. / Caib

Lafuente ha señalado que “la seguridad hídrica es uno de los grandes retos de Balears y exige planificar con visión de futuro, impulsando infraestructuras que permitan reducir la presión sobre los recursos subterráneos y garantizar agua de calidad para residentes y visitantes”.

El conseller también ha subrayado que “la conexión a la red en alta forma parte de la estrategia del Govern para construir un sistema más robusto, eficiente y preparado para afrontar los efectos de la sequía y del cambio climático”.

Por su parte, la alcaldesa de Alcúdia, Josefina Linares, ha destacado que "hoy Alcúdia avanza en una actuación clave para reforzar la garantía de suministro de agua en nuestro municipio, con una mirada de futuro y de respeto hacia nuestros recursos naturales”. Linares ha señalado que “este protocolo abre el camino para la conexión de Alcúdia a la red de abastecimiento en alta de ABAQUA”, una actuación estratégica que “permitirá contar con un sistema más estable, eficiente y preparado para atender las necesidades de los vecinos, vecinas y visitantes”.

La alcaldesa también ha subrayado que “para Alcúdia, esta conexión supone mejorar la calidad y la seguridad del suministro, disminuir progresivamente la presión sobre los acuíferos y favorecer la recuperación de nuestras masas de agua subterránea”. Asimismo, ha remarcado que se trata de “una inversión con visión de futuro, que aporta seguridad hídrica, sostenibilidad ambiental y una mayor garantía de suministro para las generaciones presentes y futuras”.

En el marco de esta planificación, el Govern prevé actuaciones destinadas a reforzar el abastecimiento de Alcúdia, entre ellas la ampliación de la desaladora y la ejecución de las infraestructuras necesarias para extender la red de abastecimiento en alta hasta el municipio.

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El protocolo firmado hoy tendrá una vigencia inicial de dos años y servirá de base para el desarrollo de los futuros acuerdos que permitan concretar las actuaciones necesarias para hacer efectiva la conexión de Alcúdia a la red en alta y continuar avanzando en la mejora de la seguridad hídrica del municipio.