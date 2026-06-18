La alcaldesa de Bunyola (PP) se desmarca del polémico comentario sobre la patera de su homóloga de Santanyí: "Yo no lo habría dicho"

La alcaldesa de Bunyola, la popular Marian Serralta, fue la única de su partido que rompió la disciplina de voto en la Asamblea de Alcaldes del pasado martes, cuando decidió abstenerse en la votación de la moción socialista defendida por la alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, que motivó la polémica frase de Maria Pons (PP), alcaldesa de Santanyí, de que iba a “regalarle una patera” a su homóloga ‘algaidina’.

Una frase que, según ha podido saber este diario de distintas fuentes, no gustó a la totalidad de los representantes del PP presentes en la asamblea, que sin embargo cumplieron escrupulosamente la instrucción de votar en contra de la moción socialista a excepción de la alcaldesa de Bunyola, que decidió votar según le dictaba su propia conciencia. Fue una abstención que no modificó el resultado de la votación pero que tiene un elevado valor simbólico y que evidencia que en el partido cohabitan diferentes sensibilidades ante un tema tan delicado como el de la inmigración. En privado, algunos alcaldes del PP desaprueban el exabrupto de su colega de Santanyí, que consideran fuera de lugar.

Al ser preguntada por este diario, la alcaldesa Serralta no ha querido “hacer una bola” de su abstención aunque no se arrepiente de ella porque, según explica, debido a su condición de presidenta del Fons Mallorquí de Solidaritat, creyó que no podía votar en contra de la propuesta socialista.

La regidora del PP mide sus palabras a la hora de expresar su opinión sobre la controvertida frase de Maria Pons porque, según apunta, no quiere generar polémicas en el seno de su partido. Serralta se limita a decir que ella “no lo habría dicho” porque “cada uno tiene su propia forma de ser”. “Yo defiendo los derechos humanos y consideré que me tenía que haber abstenido”, añade la alcaldesa ‘bunyolina”. Además, explica que hace un mes estuvo en Senegal como presidenta del Fons de Solidaritat y allí pudo ver una “realidad” que no se aprecia desde aquí y que habría potenciado su empatía hacia los migrantes que se juegan la vida en el Mediterráneo para buscar un futuro mejor.

Serralta precisa, no obstante, que no comparte las leyes migratorias del gobierno central y que la moción defendida por el PSOE en la pasada asamblea “tiene puntos que comparto y otros que no”.

Cabe recordar que la propuesta del PSOE, tumbada por la mayoría popular, reclamaba reforzar los servicios sociales municipales para evitar la “discriminación” en la concesión de ayudas al exigir un mínimo de cinco años de residencia, lo que excluiría a la gran mayoría de inmigrantes a la hora de acceder a prestaciones básicas. Según el PSOE, esta práctica “vulnera derechos fundamentales”, por lo que la alcaldesa Fullana instó a los ayuntamientos a mantener ayudas como las de la Renta Social Garantizada (RESOGA) en función de la necesidad de los solicitantes y sin requisitos restrictivos.

El PSOE pide la reprobación de Pons

Este miércoles, la intervención de la alcaldesa de Santanyí ha seguido trayendo cola. Los socialistas de Mallorca han reclamado la “reprobación” de Maria Pons por su palabras “ofensivas y racistas”. En este sentido, la secretaria general del PSOE mallorquín, Amanda Fernández, ha lamentado la utilización de estas palabras en un espacio de diálogo y municipalismo como la asamblea y ha criticado que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, no “parase la intervención” de Pons.

Los socialistas Tino Davia, Amanda Fernández y Marga Fullana han reclamado la reprobación de la alcaldesa de Santanyí. / PSOE

Por su parte, la alcaldesa de Algaida, Marga Fullana, ha afirmado que el comentario de Pons estuvo “totalmente fuera de lugar” y ha admitido sentirse agraviada porque una representante municipal “hiciese broma con una patera, un elemento en el que, por desgracia, mucha gente ha perdido la vida”.

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El portavoz socialista de Santanyí, Tino Davia, ha señalado que las declaraciones de Pons “no son dignas de un debate institucional” y que “no representan a un municipio como Santanyí”. Davia ha anunciado que el PSOE presentará una moción de reprobación contra la alcaldesa en el próximo pleno municipal, en el que Pons “tendrá la oportunidad de rectificar y disculparse”.