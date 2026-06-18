El alcalde de Sant Joan, Richard Thompson: “Si no puedes confiar en tu gente, es imposible hacer cosas”

El alcalde de Sant Joan, Richard Thompson (MÉS), cede este sábado la vara de mando a su socia socialista, Cati Perelló, en cumplimiento del pacto de gobierno. En esta entrevista, Thompson hace balance de tres años al frente del Ayuntamiento, reivindica la compra del Teatre de Sant Joan como una actuación histórica y defiende un modelo de alcaldía horizontal basado en la confianza, la delegación y el trabajo en equipo.

¿Qué balance hace de estos tres años de legislatura?

Estoy contento con el trabajo realizado. Creo que, entre todos —regidores del equipo de gobierno y de la oposición, empleados del Ayuntamiento, voluntarios de las comisiones, vecinos y vecinas—, hemos conseguido hacer muchas cosas. Hemos preparado un resumen especial de Sa Crida en el que se explica lo que se ha llevado a cabo en cada área. Al final, es el pueblo quien debe valorar y decidir, pero nosotros hemos intentado hacerlo lo mejor posible.

Si tuviera que resumir estos tres años con tres acciones concretas, ¿cuáles destacaría?

No quiero destacar ninguna acción en concreto porque todas las áreas son importantes. Hay 17 regidurías y cada una tiene entre diez y veinte subregidurías. Además, cada persona del pueblo tiene una prioridad diferente. Pero si tuviera que señalar una acción, destacaría la compra del Teatre de Sant Joan porque es un hecho histórico. Hacía 47 años que Sant Joan no tenía teatro y era un sueño para el pueblo. No lo incluimos en el programa electoral porque era un proyecto a largo plazo. Pusimos en marcha la comisión del teatro, que ha hecho un gran trabajo. Primero se consiguió el permiso del Obispado para vender el teatro; después logramos una subvención de 3,3 millones de euros para la compra y la reforma del edificio, y finalmente materializamos la compra. Creo que es una actuación muy importante.

“Mi experiencia laboral ha pesado mucho más que mi nacionalidad”

¿Cómo definiría su forma de gobernar? Estrenó un modelo de alcaldía en horizontal, ¿cómo ha funcionado?

Hay 17 regidurías, muchas subregidurías, somos seis personas en el equipo de gobierno y hay 26 empleados que trabajan para el Ayuntamiento. Me di cuenta rápidamente de que todo el mundo quería el visto bueno del alcalde antes de tomar una decisión. En una empresa o en un Ayuntamiento es muy importante delegar y dar responsabilidades a otras personas. Es lo que he intentado hacer y creo que ha ido bien. Los regidores y regidoras han tenido sus áreas de responsabilidad. Evidentemente, si necesitaban ayuda o apoyo, yo estaba allí, pero las regidurías estaban en sus manos. Al principio, los empleados eran reticentes a tomar decisiones por miedo a cometer errores y sufrir las consecuencias. Pero ya lo dije el primer día: una persona no puede tomar 500 decisiones diarias. Tenéis que tomar decisiones y yo siempre daré la cara por vosotros. Es la única manera de funcionar. Además, cada empleado tiene mucho más conocimiento de sus áreas concretas. Ha sido un cambio importante.

¿Ha sido una manera de agilizar la administración?

Es la única manera. La verticalidad de la alcaldía podía funcionar hace 40 años, cuando el alcalde o la alcaldesa era quien tomaba todas las decisiones. Pero hoy en día eso es imposible. Debo confiar en los técnicos, que son quienes tienen la especialidad y el conocimiento de cada área. Es la única manera de funcionar.

¿Tener esta confianza es un valor añadido en política?

No queda otro remedio. Si el alcalde o la alcaldesa no puede confiar en su gente, tanto en los regidores como en los funcionarios, es imposible hacer cosas.

¿Qué le ha aportado, desde un punto de vista personal, gobernar un municipio como Sant Joan?

Ha sido un honor que el pueblo de Sant Joan me diera su voto de confianza. Un alcalde tiene el poder de tomar decisiones y es muy grato ver las consecuencias de esas decisiones. Eso, en política municipal, es posible. En cambio, los políticos a nivel nacional toman decisiones, pero difícilmente pueden percibir sus consecuencias de una manera tan directa como ocurre en la política municipal. Por ejemplo, se cae una pared y en cuatro horas ya la puedes tener arreglada. Es algo mucho más inmediato.

¿Qué retos tiene por delante Sant Joan?

Este equipo de gobierno tiene todavía un año más para terminar las actuaciones que hemos empezado. Después, habrá que mirar hacia el futuro. Cada partido deberá hacer su propio análisis sobre cuáles son los temas importantes para los próximos años. Uno de ellos es la vivienda, porque muchas personas tienen problemas para alquilar o adquirir una casa. Debemos estudiar también la cuestión de las viviendas sociales. Otro reto es seguir desarrollando el plan de movilidad. Ya tenemos dos aparcamientos nuevos, que se suman a los que hay en la entrada de la carretera de Petra, pero todavía no son suficientes. Tenemos que estudiar la posibilidad de comprar otro solar para convertirlo en aparcamiento. Cuando tengamos suficientes plazas, podremos implementar un sistema unidireccional en el pueblo. Ya hemos hecho una zona en el Camp, pero no podemos implantar nuevas zonas mientras no dispongamos de más aparcamiento. También me encantaría que, a medio y largo plazo, Sant Joan pudiera contar con una zona deportiva donde estuviera todo junto: piscina, pistas de pádel, pista de tenis, polideportivo, bar y aparcamiento. Tenemos que buscar posibilidades, y una empresa está valorando ya las posibles zonas para albergar ese futuro espacio deportivo.

“En política municipal ves de forma directa las consecuencias de tus decisiones”

¿Qué consejo le daría a Cati Perelló?

El consejo que me dieron los exalcaldes y exalcaldesas fue que, si necesitaba ayuda o consejo, ellos estaban allí. Y muchas veces he hablado con ellos, de todos los colores políticos, para pedirles opinión. Mi consejo sería ese: que sepa que hay un grupo de personas que han vivido la alcaldía y que están dispuestas a ayudar.

Que fuera el primer alcalde británico llamó la atención al principio de la legislatura. ¿Ha influido de alguna manera?

No. Creo que me ha ayudado mucho más mi experiencia laboral anterior. Si nunca has liderado, dirigido o gestionado un equipo de 26 personas, asumir una responsabilidad así de un día para otro es un reto muy grande. Yo tenía la suerte de haber liderado y gestionado equipos amplios antes de llegar a la alcaldía. Por eso creo que mi experiencia laboral ha pesado mucho más que mi nacionalidad.

¿Cede la alcaldía con la sensación de haber cumplido?

Sí, aunque todavía quedan muchas cosas por hacer. No sé si “cumplido” es exactamente la palabra, pero sí creo que hemos hecho un buen trabajo de equipo. Todas las personas involucradas en este proyecto han creído en él y han trabajado para sacarlo adelante.

¿Se volverá a presentar?

No lo sé. Ahora me tomaré unas vacaciones. Tengo que ir a Inglaterra por cuestiones familiares y en septiembre tomaré una decisión, después de hablarlo con mi familia y con mi partido.