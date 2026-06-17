Viajes de estudios en Mallorca: 48 denuncias por botellón en s'Arenal en la primera semana de campaña

La Policía Local de Llucmajor ha tramitado 60 denuncias durante la primera semana de la campaña de viajes de estudios en s'Arenal, un dispositivo especial activado por el Ayuntamiento para hacer frente a la llegada de estudiantes y al aumento de la actividad nocturna en una de las zonas de mayor presión turística del municipio. La mayoría de las sanciones corresponden al consumo de alcohol en la vía pública. En concreto, los agentes han interpuesto 48 denuncias por botellón, además de tres por causar molestias, tres a establecimientos hoteleros por no expulsar a personas que practicaban balconing y seis en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana.

El refuerzo policial no se ha limitado a las incidencias relacionadas con los viajes de estudios. Durante estos primeros días, la Policía Local también ha actuado en materia de tráfico, seguridad ciudadana y ordenanzas municipales, con 44 denuncias de tráfico, la retirada de un vehículo de movilidad personal y un positivo por consumo de drogas.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña de verano y estudiantes 2026 con un dispositivo especial destinado a garantizar la convivencia en s'Arenal durante las semanas de mayor afluencia turística y estudiantil. La campaña se plantea con una doble finalidad: preservar la tranquilidad de los vecinos y permitir que los visitantes disfruten de sus vacaciones dentro del marco de la ordenanza municipal de convivencia y del Decreto ley 1/2020 de turismo sostenible.

Según los datos facilitados al Consistorio por una empresa de viajes de estudios, entre el 7 y el 21 de junio está prevista la llegada de 1.730 estudiantes. El Ayuntamiento no dispone por ahora de información sobre otras empresas que puedan operar en la zona durante estas fechas. La mayor concentración se producirá en una semana con una previsión de 900 estudiantes diarios y un total de 8.350 pernoctaciones.

Dispositivo policial

El dispositivo cuenta con un oficial y 13 agentes con horario especial dedicados en exclusiva a la campaña; un subinspector, un oficial y dos agentes para el servicio de dron; dos agentes de paisano centrados en el control de la normativa, principalmente administrativa; dos agentes uniformados de refuerzo nocturno en la playa; y dos policías tutores dedicados al control del consumo de alcohol por parte de menores. A este personal se suma el turno ordinario, reforzado con horas extraordinarias.

Entre el 5 y el 28 de junio, a partir de las 21 horas, se ha establecido un control de accesos en la playa mediante vallas, como en años anteriores. El 23 de junio, la noche previa a Sant Joan coincidiendo con una jornada de especial afluencia, este control se adelantará a las 20.30 horas. El Ayuntamiento subraya que no se trata de un cierre de la playa, sino de un filtro para impedir la entrada de objetos de cristal, elementos peligrosos o prohibidos y para evitar el consumo masivo de alcohol en la arena. El dispositivo mantiene un punto de acceso habilitado y controlado, así como un paso de emergencias.

La campaña de este año incorpora además una variable nueva: la celebración del Mundial de fútbol y la disparidad horaria de los partidos, un factor que puede alterar los hábitos de ocio nocturno de los visitantes y prolongar la actividad en la zona. El jefe de la Policía Local de Llucmajor, Sergi Torrandell, ha explicado que el calendario del Mundial y sus horarios pueden alargar la actividad nocturna, por lo que se ha diseñado “un dispositivo flexible, con presencia reforzada por la noche, agentes específicos para el control del consumo de alcohol por parte de menores y el apoyo del servicio de dron”.

La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, ha defendido que la campaña de estudiantes es “uno de los retos más exigentes del año” para el municipio y ha asegurado que el Ayuntamiento ha querido “anticiparse reforzando los recursos humanos y tecnológicos de la Policía Local”. “Queremos que quienes nos visitan disfruten de sus vacaciones, pero también que nuestros vecinos puedan vivir con normalidad y tranquilidad en su día a día. Ambas cosas son perfectamente compatibles si trabajamos con previsión”, ha afirmado.

Por su parte, el regidor de Seguridad, Jaume Garau, ha señalado que los datos de la primera semana confirman que el dispositivo “está funcionando” y que la Policía Local está actuando “con firmeza desde el primer día”. Garau ha advertido de que el Ayuntamiento no permitirá comportamientos que perjudiquen la imagen de s'Arenal ni la tranquilidad de sus vecinos.