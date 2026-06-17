La oposición de Sóller rechaza la prórroga de Aqualia y exige estudiar la gestión pública del agua

Los tres partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Sóller (Més per Sóller, Seny i Sentit y PSOE) han rechazado la propuesta del equipo de gobierno del PP de prorrogar durante cinco años más la concesión del servicio municipal de agua a Aqualia, extendiendo el contrato hasta 2035.

Las tres formaciones consideran que se trata de una decisión precipitada, poco justificada y contraria a los acuerdos adoptados por el propio consistorio. Los portavoces Laura Celià (Més), Sebastià Aguiló (Seny i Sentit) y Jaume Mateu (PSOE) comparecieron conjuntamente para criticar una iniciativa que contempla ampliar la concesión a cambio de que la empresa invierta 2,5 millones de euros en mejoras de las infraestructuras hidráulicas y de saneamiento.

Según explicaron, esos fondos proceden de una partida reservada en 2005 para la construcción de una planta potabilizadora en el Port de Sóller que finalmente nunca llegó a ejecutarse.

La oposición cuestiona tanto la oportunidad de la medida como la documentación que la respalda. Aguiló considera injustificado iniciar ahora una renovación cuando todavía faltan cuatro años para que expire el contrato vigente.

Por su parte, Celià señaló que el estudio económico encargado por el Ayuntamiento reconoce la falta de información municipal y se basa principalmente en datos aportados por la propia concesionaria, lo que, a su juicio, impide realizar una evaluación independiente y rigurosa.

Desde el PSOE, Mateu recordó que en 2024 el pleno aprobó por unanimidad una moción favorable a la municipalización del servicio una vez finalizada la concesión en 2030. Por ello, considera que la prórroga contradice la voluntad expresada por la corporación municipal.

Nuevo concurso público

Los tres grupos defienden que antes de adoptar una decisión definitiva deben analizarse todas las alternativas posibles, incluyendo la gestión directa por parte del Ayuntamiento o la convocatoria de un nuevo concurso público. Además, sostienen que la municipalización sería viable, especialmente teniendo en cuenta que la red de abastecimiento presenta actualmente pocas fugas y una gestión eficiente del agua.

La oposición también recuerda que ya en 2021 el entonces alcalde Carlos Simarro intentó impulsar una ampliación similar de la concesión, iniciativa que finalmente no prosperó. Según denuncian, las negociaciones para recuperar ahora esta propuesta se han desarrollado con “escasa transparencia”.

Otro de los aspectos señalados es la situación de la concejal popular Mar Castañer, trabajadora de Aqualia en excedencia, de la que confían que no participe de la votación. Asimismo, piden “coherencia” al concejal no adscrito Josep Porcel, quien en ocasiones anteriores se había mostrado contrario a ampliar la concesión.

Més, Seny y PSOE rechazan también el argumento de que las inversiones previstas solo puedan ejecutarse mediante esta prórroga. Recuerdan que existen otras fuentes de financiación, como el Plan de Obras y Servicios, el Pacto del Agua o las convocatorias vinculadas al Impuesto de Turismo Sostenible.

Finalmente, los tres partidos advierten de la escasez de informes técnicos y jurídicos que avalen una decisión de esta magnitud y no descartan acudir a los tribunales si la propuesta sale adelante. A su juicio, todavía existen incógnitas sobre una operación que “condicionará el futuro de Sóller durante la próxima década” y que, insisten, requiere un debate más amplio antes de ser aprobada.