Magaluf estrenará su paseo marítimo el 27 de junio con bandas sonoras de leyenda y un espectáculo de drones

Magaluf celebrará el próximo sábado 27 de junio la finalización de la reforma integral del paseo marítimo Gabriel Escarrer Juliá con una jornada abierta a residentes y turistas que combinará música, gastronomía y actividades frente al mar.

Según ha informado el Ayuntamiento, la programación arrancará a las 18.00 horas con KPOP EXPERIENCE, a cargo de Kpop Baleares y presentado por Sabelly Free junto a Lienel, grupo ganador del último evento Kpop on Stage-Calvià. La actividad incluirá exhibiciones de baile, K-pop random y un pequeño tributo a BTS.

A partir de las 19.30 horas, la DJ Alba Serrano ofrecerá una sesión de éxitos variados hasta el inicio del acto central de la jornada: el concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica de les Illes Balears, previsto para las 21.30 horas.

'Magaluf es cine'

Bajo el lema 'Magaluf es cine', la formación, dirigida por su maestro titular Pablo Mielgo, interpretará un repertorio centrado en algunas de las bandas sonoras más conocidas de la historia del cine. El programa incluirá piezas de compositores como George Gershwin, Andrew Lloyd Webber, Richard Rodgers, Claude-Michel Schönberg y John Williams, con referencias musicales a títulos como La lista de Schindler, Indiana Jones, Superman o Star Wars.

Cartel que anuncia el acto de inauguración del próximo 27 de junio / DM

La jornada contará también con un espectáculo aéreo sobre la bahía. Un total de 300 drones dibujarán figuras y elementos visuales vinculados a la temática cinematográfica, como alternativa visual a los fuegos artificiales tradicionales, según destacó el Ayuntamiento de Calvià en un comunicado.

Tras el concierto de la Sinfónica, la fiesta continuará con la banda Lost in Translation, proyecto musical balear integrado por Aina Zuazaga, Toni Bestard y Gonzalo Nadal, que reinterpreta canciones legendarias de la historia del cine fusionando diferentes estilos.

Durante todo el día se celebrará además la II GastroFira de Magaluf, con la participación de establecimientos de la primera línea que ofrecerán menús especiales, descuentos y distintas propuestas culinarias. Algunos locales mantendrán sus elaboraciones durante todo el fin de semana.

En esta segunda edición participarán Bondy Beach, Chili Lounge, Ibizza Pizzeria, Pardo's, Kalima, El Balcón de Magaluf, Titanic, Blackbeard's, Oceans, Sirocco Oasis Beach y Las Palmeras. Algunos establecimientos incluirán música en directo dentro de su programación.

La iniciativa se enmarca en la campaña de concienciación sobre turismo sostenible en Magaluf, impulsada por el Govern y financiada a través del Impuesto de Turismo Sostenible. El Ayuntamiento de Calvià engloba estas acciones bajo el lema Magaluf for All.