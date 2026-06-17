El deportista Carlos Adrover presenta en Cala Rajada un reto extremo para dar visibilidad a la ELA

El Centre Cap Vermell de Cala Rajada ha acogido este mediodía la presentación del Repte ELA Balears, una iniciativa solidaria impulsada por ELA Balears y el deportista Carlos Adrover, que une deporte, superación personal y compromiso social para dar visibilidad a la esclerosis lateral amiotrófica y recaudar fondos destinados a las familias afectadas por esta enfermedad.

El acto ha contado con la colaboración de la Associació Hotelera de Capdepera y con la presencia de la alcaldesa de Capdepera, Núria Garcia, así como de representantes de ELA Balears, que han destacado la importancia de promover acciones que ayuden a sensibilizar a la ciudadanía y a reforzar los recursos de apoyo a las personas que conviven con la ELA.

El reto tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de julio en Madrid y consistirá en una prueba de ultradistancia tipo Ultraman. Carlos Adrover deberá completar 10 kilómetros de natación, 421 kilómetros de ciclismo y 84 kilómetros de carrera a pie, convirtiéndose en el único participante balear entre los 20 inscritos.

Más allá del desafío físico, Adrover afronta esta prueba como una forma de transformar el esfuerzo personal en una herramienta de impacto social. Su objetivo es poner el foco en la realidad de las personas afectadas por la ELA y en la necesidad de seguir reforzando servicios esenciales como el acompañamiento a las familias, la ortopedia, el apoyo psicológico y la fisioterapia respiratoria.

Compromiso social

Durante la presentación, la alcaldesa de Capdepera, Núria Garcia, agradeció “a la organización del Ultraman y a todas las personas que hacen posible esta iniciativa solidaria”. Garcia subrayó que desde el Ayuntamiento están “muy satisfechas de colaborar en una acción que une deporte y compromiso social para dar apoyo a la lucha contra la ELA” y animó a toda la ciudadanía “a participar y a sumarse a este reto solidario”.

Desde el Ayuntamiento de Capdepera se ha destacado también la labor de ELA Balears y de todas las entidades y personas implicadas en un proyecto que demuestra cómo el deporte puede convertirse en un altavoz para causas sociales urgentes y en una vía para acompañar a quienes más lo necesitan.

Con este reto, Carlos Adrover no solo se enfrentará a una de las pruebas deportivas más exigentes, sino que llevará consigo un mensaje de solidaridad, visibilidad y apoyo a las familias afectadas por la ELA.