El Centro de Día de Porreres inicia su actividad y atiende ya a sus primeros usuarios
La consellera Sandra Fernández visita las instalaciones, que cuentan con 30 plazas y ofrecen atención diurna especializada a personas mayores en situación de dependencia
El Centro de Día de Porreres ya ha iniciado su actividad y ha comenzado a atender a sus primeros usuarios. La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha visitado este miércoles las instalaciones para conocer de primera mano el funcionamiento del servicio y dar la bienvenida tanto a las personas usuarias como a los profesionales del centro.
Durante la visita, Fernández estuvo acompañada por la directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, María Castro, y por la alcaldesa de Porreres, Maria Agnès Sampol. Juntas recorrieron las instalaciones y compartieron un encuentro con los usuarios y el equipo profesional.
El centro inició su actividad el pasado 20 de mayo y cuenta con un total de 30 plazas. De ellas, 25 forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears gracias al convenio de colaboración firmado entre la Conselleria y el Ayuntamiento de Porreres.
Este acuerdo permite ofrecer un servicio especializado de atención diurna dirigido a personas mayores en situación de dependencia, tanto del municipio como de su entorno. El objetivo es favorecer que puedan continuar viviendo en sus hogares y mantener sus vínculos familiares y sociales.
Atención diurna
El Govern destina más de 411.000 euros al concierto de estas 25 plazas hasta finales de 2027. El servicio ofrece atención diurna especializada a personas mayores dependientes, con programas orientados a promover su autonomía personal y mejorar su calidad de vida.
Durante la visita, la consellera Sandra Fernández destacó que “es una satisfacción ver que este centro de día ya es una realidad y que sus plazas ya están al servicio de las personas que más lo necesitan”. Fernández añadió que “detrás de cada plaza hay una persona mayor y una familia que dispone de más apoyo para afrontar el día a día”.
La consellera subrayó también que “la mejor noticia es ver estas instalaciones llenas de vida y al servicio de los vecinos de Porreres”. Según Fernández, “este es el sentido de las políticas sociales: transformar proyectos en recursos útiles para las personas”.
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