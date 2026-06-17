“No es el camino que queremos seguir”: los hoteleros se desmarcan de los viajes de estudios “sin restricciones” en Cala Rajada

La promoción de Cala Rajada como destino para viajes de estudios con reclamos vinculados a la ausencia de restricciones sigue generando rechazo en el sector turístico local. La Asociación Hotelera Cales de Capdepera se desmarca también de este tipo de producto y subraya que no responde al modelo turístico que defiende la entidad.

Su presidenta, Maria Antònia Moll, recalca que el establecimiento que ha incorporado este tipo de viajes de estudios “no está asociado” a la patronal hotelera del municipio y que la entidad no tiene relación con su forma de trabajar ni con el producto que comercializa. “Es un hotel que no está asociado a la entidad. Este producto de viajes de estudios dista mucho del trabajo que hacemos desde la asociación hotelera”, señala Moll.

"En Mallorca, te lo comes todo", el lema de la pancarta de un hotel de Cala Rajada. / Cap Vermell

La representante hotelera explica que la información que tienen sobre esta operativa procede de lo publicado en prensa. Según apunta, se trataría de una actividad concentrada durante unas tres semanas, con diferentes grupos de estudiantes que ocupan el hotel en ese periodo. “Nosotros no tenemos relación, no está asociado y no conocemos su manera de trabajar ni el producto que vende”, insiste.

“En nuestros establecimientos se busca la calidad y sumar en valor" Maria Antònia Moll — Presidenta de la Asociación Hotelera Cales de Capdepera

La Asociación Hotelera Cales de Capdepera agrupa a 78 establecimientos, representa unas 18.000 plazas hoteleras y cuenta con una trayectoria de 50 años. Moll reivindica que dentro de la entidad existe “un compromiso firme” con un modelo basado en la calidad, la convivencia y la aportación de valor al destino. “En nuestros establecimientos se busca la calidad y sumar en valor, y no permitimos ningún tipo de comportamiento incívico en ningún establecimiento asociado”, afirma.

En este sentido, la presidenta marca distancias con aquellos establecimientos que, al margen de la asociación, puedan apostar por otro tipo de producto turístico. “Otra cosa es la manera de hacer de los establecimientos que no están asociados a la entidad”, apunta.

No es el talante de la asociación hotelera, no es nuestra manera de hacer las cosas y no es el camino que queremos seguir” Maria Antònia Moll — Presidenta de la Asociación Hotelera Cales de Capdepera

En positivo

Moll sostiene que todos los esfuerzos de la asociación se orientan a proyectar Capdepera y Cala Rajada en positivo. Cita las inversiones realizadas por los establecimientos, las reformas, las mejoras de planta hotelera y la apuesta por eventos deportivos como parte de una estrategia común para reforzar la imagen del municipio como destino turístico de calidad. “Trabajamos para hablar del destino en positivo. Todos nuestros esfuerzos, desde las inversiones y las obras hasta los eventos deportivos, van encaminados a vender Capdepera como un destino turístico de calidad”, remarca.

La presidenta hotelera se muestra especialmente crítica con los mensajes que vinculan el destino a los excesos o a la posibilidad de eludir restricciones. “Nos alejamos todo lo que podemos de las personas que no quieren a Capdepera y no lo hacen así”, sostiene.

Para la entidad, la clave está en que el turismo aporte valor al municipio, a los residentes y al conjunto de personas implicadas en la actividad turística. “El turismo debe aportar valor en todos los sentidos. Debe aportar valor a los residentes y a todas las personas implicadas, y este tipo de turismo de excesos difícilmente nos aporta valor. Entiendo que pueda molestar”, afirma Moll.

La presidenta concluye con un mensaje claro de rechazo al modelo de excesos: “No es el talante de la asociación hotelera, no es nuestra manera de hacer las cosas y no es el camino que queremos seguir”.