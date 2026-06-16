Infraestructuras
Sóller alargará la concesión a Aqualia cinco años más a cambio de desbloquear 2,5 millones en inversión
La propuesta nace con el rechazo unánime de todos los partidos de la oposición municipal
El ayuntamiento de Sóller alargará la concesión del servicio municipal de aguas del municipio a Aqualia por un período de cinco años más hasta el 2035. La propuesta nace con el rechazo unánime de todos los partidos de la oposición municipal.
El PP, por su parte, defiende la propuesta alegando que la prórroga permitirá desbloquear una inversión de 2,5 millones de euros para destinarlas a distintas actuaciones para garantizar el abastecimiento del agua potable y la separación de las aguas residuales.
El contrato con Aqualia se firmó en 2005 por un período de 25 años. La empresa se comprometió a invertir nueve millones de euros en mejora de las infraestructuras, de los que 2,5 millones se tenían que dedicar a la construcción de una planta potabilizadora de agua para el Port de Sóller.
Pero esta inversión, a diferencia de todas las demás, nunca se llegó a materializar con la puesta en marcha del trasvase de Sa Costera, ya que el Port -y también Sóller- se abastece del líquido procedente de esta infraestructura durante los meses de verano y de mayor demanda.
El PP alega que con la prórroga del contrato Aqualia se compromete a invertir estos 2’5 millones de euros en otras obras de infraestructura que considera necesarias para Sóller y para garantizar el abastecimiento de agua potable. Desde el equipo de gobierno apuntan que la prórroga mantendrá congeladas las tarifas del servicio, vigentes desde el año 2012.
Barrio de l'Horta
En el listado de inversiones destacan los 920.000 euros para el saneamiento del barrio de l’Horta, los 800.000 para separar las redes de fecales y pluviales del Port de Sóller o los 260.000 euros para mejorar los pozos municipales de Ses Fontanelles.
El PP presentará la propuesta a la comisión informativa de infraestructuras que se celebrará este jueves con el fin de trasladarla al próximo pleno. Pero esta propuesta nace con el rechazo de Més, Seny y PSOE, que ofrecieron una rueda de prensa frente a las oficinas de Aqualia para expresar su rechazo a la propuesta. Estos partidos se muestran partidarios de la municipalización del servicio a partir del año 2030, fecha en la que expirará el actual contracto de concesión con Aqualia.
Para la aprobación de la prórroga el PP necesita el voto del concejal no adscrito, Josep Porcel, para asegurarse la mayoría.
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