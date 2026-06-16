Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Restricciones eclipse solarNoche de Sant JoanAccidente mortal Segundo CinturónEdicions CortAna Fuster Llaves de OroCort desmantelará asentamientos Palma
instagramlinkedin

El PSIB denuncia que el PP rechace sus propuestas en la Asamblea de Alcaldes de Mallorca

Los representantes socialistas han censurado especialmente el rechazo de una moción destinada a reforzar los servicios sociales municipales

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Palma

Los alcaldes socialistas han denunciado este martes el rechazo del PP a todas las propuestas presentadas por el PSIB en la Asamblea de Alcaldes de Mallorca y han criticado las manifestaciones realizadas durante el debate sobre inmigración, que consideran una falta de respeto hacia las personas migrantes.

Los representantes socialistas han censurado especialmente el rechazo de una moción destinada a reforzar los servicios sociales municipales y evitar criterios discriminatorios en el acceso a ayudas como la renta social garantizada (Resoga).

La alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, ha defendido una propuesta que rechazaba la exigencia de cinco años de residencia para acceder a determinadas prestaciones sociales al considerar que este requisito vulnera derechos fundamentales y aumenta la presión sobre los servicios sociales municipales.

Durante el debate, Fullana ha criticado unas declaraciones de la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, a quien ha acusado de responder a la iniciativa socialista ofreciéndole "una patera" y de referirse a los migrantes como "individuos".

La alcaldesa de Algaida ha calificado estas expresiones de "inadmisibles" y ha reclamado un debate centrado en la convivencia, la cohesión social y la protección de los derechos humanos.

La dirigente socialista ha defendido que ayudas como la Resoga deben concederse en función de la situación de necesidad de los solicitantes y no mediante criterios restrictivos vinculados al tiempo de residencia.

Asimismo, ha respaldado el proceso extraordinario de regularización previsto por el Real Decreto 316/2026 para personas que ya residen en España.

Movilidad

Por otra parte, los alcaldes y alcaldesas socialistas han reprochado al PP el rechazo a una propuesta relacionada con la movilidad en Mallorca.

La portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha señalado que los problemas de tráfico y los atascos constituyen una de las principales preocupaciones de los municipios de la isla.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, el alcalde de Artà, Manolo Galán, ha defendido una moción para reclamar la constitución, en un plazo máximo de dos meses, de la comisión mixta encargada de transferir al Consell de Mallorca las competencias en transporte terrestre y ferroviario.

TEMAS

  • Mallorca
  • PP
  • PSIB
  • Consell de Mallorca
  • Ayudas
  • Servicios Sociales
  • migrantes
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nueva vida para la leche mallorquina tras la crisis de Agama
  2. Sineu estrena la nueva ordenanza que permite aparcar frente a los vados
  3. La nueva vida del Castell d’Alaró: bienestar, cultura y el reto de no quedarse sin agua
  4. Una agencia vende viajes de estudios en Cala Rajada con “todo incluido sin restricciones”
  5. Tres donadas toman el relevo en el Castell d’Alaró para preservar su esencia
  6. La Luna inaugura el primer Museo de la Sobrasada de Mallorca coincidiendo con su 125 aniversario
  7. La cena de 'Nofres' cumple una década en Mallorca
  8. Un siglo forjando tradición: la herrería de Sineu que resiste al paso del tiempo

El PSIB denuncia que el PP rechace sus propuestas en la Asamblea de Alcaldes de Mallorca

Andratx acoge un gran simulacro de incendio forestal, con 150 efectivos

Andratx acoge un gran simulacro de incendio forestal, con 150 efectivos

“Diversión sí, excesos no”: las agencias cargan contra la venta de Cala Rajada como destino de viajes de estudios “sin restricciones”

“Diversión sí, excesos no”: las agencias cargan contra la venta de Cala Rajada como destino de viajes de estudios “sin restricciones”

Paralizan unos sondeos de una subcontrata de Red Eléctrica en la ZEPA de Maristany por realizarse en época de nidificación

Paralizan unos sondeos de una subcontrata de Red Eléctrica en la ZEPA de Maristany por realizarse en época de nidificación

El Consell de Mallorca destina 58 millones a los ayuntamientos para escuelas de verano, caminos y turismo

El Consell de Mallorca destina 58 millones a los ayuntamientos para escuelas de verano, caminos y turismo

“En Mallorca, te lo comes todo”: Obligan a retirar unas pancartas que llaman al turismo de excesos en un hotel de Cala Rajada

“En Mallorca, te lo comes todo”: Obligan a retirar unas pancartas que llaman al turismo de excesos en un hotel de Cala Rajada

Cala Rajada se planta contra los viajes de estudios “todo incluido sin restricciones": "No queremos ser un Magaluf”

Cala Rajada se planta contra los viajes de estudios “todo incluido sin restricciones": "No queremos ser un Magaluf”

Descontrol y exceso de permisividad

Descontrol y exceso de permisividad
Tracking Pixel Contents