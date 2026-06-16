El PSIB denuncia que el PP rechace sus propuestas en la Asamblea de Alcaldes de Mallorca

Los alcaldes socialistas han denunciado este martes el rechazo del PP a todas las propuestas presentadas por el PSIB en la Asamblea de Alcaldes de Mallorca y han criticado las manifestaciones realizadas durante el debate sobre inmigración, que consideran una falta de respeto hacia las personas migrantes.

Los representantes socialistas han censurado especialmente el rechazo de una moción destinada a reforzar los servicios sociales municipales y evitar criterios discriminatorios en el acceso a ayudas como la renta social garantizada (Resoga).

La alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, ha defendido una propuesta que rechazaba la exigencia de cinco años de residencia para acceder a determinadas prestaciones sociales al considerar que este requisito vulnera derechos fundamentales y aumenta la presión sobre los servicios sociales municipales.

Durante el debate, Fullana ha criticado unas declaraciones de la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, a quien ha acusado de responder a la iniciativa socialista ofreciéndole "una patera" y de referirse a los migrantes como "individuos".

La alcaldesa de Algaida ha calificado estas expresiones de "inadmisibles" y ha reclamado un debate centrado en la convivencia, la cohesión social y la protección de los derechos humanos.

La dirigente socialista ha defendido que ayudas como la Resoga deben concederse en función de la situación de necesidad de los solicitantes y no mediante criterios restrictivos vinculados al tiempo de residencia.

Asimismo, ha respaldado el proceso extraordinario de regularización previsto por el Real Decreto 316/2026 para personas que ya residen en España.

Movilidad

Por otra parte, los alcaldes y alcaldesas socialistas han reprochado al PP el rechazo a una propuesta relacionada con la movilidad en Mallorca.

La portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha señalado que los problemas de tráfico y los atascos constituyen una de las principales preocupaciones de los municipios de la isla.

En este sentido, el alcalde de Artà, Manolo Galán, ha defendido una moción para reclamar la constitución, en un plazo máximo de dos meses, de la comisión mixta encargada de transferir al Consell de Mallorca las competencias en transporte terrestre y ferroviario.