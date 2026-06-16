Paralizan unos sondeos de una subcontrata de Red Eléctrica en la ZEPA de Maristany por realizarse en época de nidificación

Un agente de Medio Ambiente del Govern balear ha paralizado unos trabajos de sondeo geológico realizados por una subcontrata de Red Eléctrica de España [promotora del segundo cable eléctrico entre la península y Mallorca] en el interior de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Maristany, en Alcúdia, tras detectar presuntas irregularidades relacionadas con la época de nidificación de especies protegidas.

Según ha informado la asociación Anaca, la actuación se ha producido después de que un vecino alertara de la presencia de maquinaria y material de perforación en una finca situada dentro de este espacio integrado en la Red Natura 2000. Tras el aviso, se desplazaron al lugar efectivos de la Guardia Civil y un agente de Medio Ambiente de la Conselleria.

De acuerdo con la versión de la entidad ecologista, el agente ha comprobado que la autorización de la que disponía la empresa que ejecutaba los trabajos permitía actuaciones en la zona protegida únicamente fuera del periodo de nidificación, comprendido entre agosto y febrero.

Temporada reproductora

Al encontrarse en plena temporada reproductora, entre marzo y julio, ha ordenado la paralización inmediata de la actividad y ha levantado un acta de infracción, como también han confirmado desde la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

La Guardia Civil, que también ha acudido al lugar, trasladará las diligencias al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), mientras que una representante de Red Eléctrica de España se ha personado en el lugar, cuando los trabajos ya habían sido suspendidos. Por ello, los operarios han abandonado el emplazamiento sin completar las perforaciones previstas, como han indicado desde Anaca.

El agente de Medio Ambiente ha comprobado que los sondeos se estaban realizando durante el periodo de restricciones por nidificación de aves, que se prolonga hasta el próximo 31 de julio.

Desde la Conselleria han precisado que la empresa habría interpretado de forma errónea la autorización de la que disponía, al considerar que podía ejecutar los trabajos en estas fechas.