“En Mallorca, te lo comes todo”: Obligan a retirar unas pancartas que llaman al turismo de excesos en un hotel de Cala Rajada

“En Mallorca, te lo comes todo”. Un hotel de Cala Rajada que acoge viajes de estudios ha lucido estos días este lema en dos grandes pancartas colgadas en una de sus fachadas. La reacción del Ayuntamiento de Capdepera no se ha hecho esperar. El Consistorio ha requerido al establecimiento hotelero la retirada de las lonas publicitarias al considerar que transmiten un mensaje vinculado al turismo de excesos, un modelo que el municipio rechaza para la zona costera gabellina.

Así lo ha explicado la alcaldesa de Capdepera, Núria Garcia, después de que se haya conocido que una agencia de viajes de estudios promociona Cala Rajada como un destino de “todo incluido sin restricciones” y fuera de la ley de excesos. El Ayuntamiento ya ha requerido a la empresa que deje de publicitar el núcleo costero como destino de viajes de estudios sin freno. Ahora, el foco se ha trasladado también al hotel que aloja a parte de estos estudiantes.

Garcia explica que el jueves el Ayuntamiento se puso en contacto con el establecimiento para pedirle que retirara las pancartas. Según la alcaldesa, la petición fue rechazada inicialmente por el hotel. Ante esta negativa, el Consistorio formalizó el viernes un requerimiento oficial de retirada, que finalmente sí fue atendido.

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La pancarta con el lema “En Mallorca, te lo comes todo” resume, para el Ayuntamiento, la preocupación por la imagen que se está proyectando de Cala Rajada. El municipio teme que, un año más, la localidad vuelva a ser utilizada como reclamo para viajes de estudios de jóvenes de 17 y 18 años procedentes de la Península. El mensaje, visible en la fachada del hotel, apela a una experiencia de ocio sin límites y choca con el modelo turístico que Capdepera asegura querer construir.

La alcaldesa admite que el Ayuntamiento estudiará ahora qué pasos puede seguir para evitar que Cala Rajada se siga publicitando como un destino asociado al turismo de excesos. La preocupación del Consistorio no se limita a una pancarta concreta, sino al conjunto de mensajes promocionales que presentan el núcleo costero como un lugar de fiesta, discotecas, “todo incluido” y actividades dirigidas a estudiantes de 17 y 18 años.

Temporada marcada por las pancartas

La polémica llega en una temporada turística que parece haber empezado en Mallorca marcada por pancartas y lemas publicitarios poco afortunados. Hace apenas unas semanas, otra lona gigante instalada en parte de la fachada exterior del aparcamiento del aeropuerto de Palma ya levantó malestar en la isla. En aquel caso, la campaña iba dirigida al mercado alemán y llevaba la firma del grupo Sparkasse.

El lema de aquella lona, escrito en alemán, decía: “Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen”. La frase podía traducirse como “Lo que pasa en Mallorca se salda en Mallorca” y aludía a Wero, una solución de pago en tiempo real que permite a los clientes de Sparkasse enviarse dinero de móvil a móvil en cuestión de segundos, de forma similar a PayPal o Bizum. Sin embargo, la polémica surgió porque el eslogan también evocaba la conocida expresión “Lo que pasa en Mallorca, se queda en Mallorca”. El mensaje no sentó bien en la isla, tanto por el juego de palabras como por el uso del término “Malle”, una denominación habitual entre parte del turismo alemán pero rechazada por quienes consideran que reduce Mallorca a una caricatura asociada al ocio de excesos. Al final, la pancarta fue retirada.

Ahora, la controversia se traslada a Cala Rajada con una campaña dirigida a viajes de estudios y el lema “En Mallorca, te lo comes todo”. Dos episodios distintos, pero unidos por un mismo debate de fondo: la imagen que determinadas campañas proyectan de Mallorca como destino de fiesta, desinhibición y excesos, y el creciente rechazo que estos mensajes provocan entre instituciones y residentes.