“Diversión sí, excesos no”: las agencias cargan contra la venta de Cala Rajada como destino de viajes de estudios “sin restricciones”

La Asociación de Agencias de Viajes de Baleares, AVIBA, ha mostrado su preocupación por la promoción de Cala Rajada como destino para viajes de estudios con mensajes que apelan a la ausencia de restricciones o a la posibilidad de esquivar la ley de excesos. Su presidente, Pedro Fiol, considera que este tipo de campañas obligan a diferenciar “claramente entre las cuestiones legales y las cuestiones de sensibilidad comercial”.

Fiol responde así a la existencia de una agencia de la Península que comercializa Cala Rajada como destino para estudiantes con reclamos vinculados a la falta de restricciones. Desde AVIBA evitan pronunciarse sobre si puede existir algún incumplimiento normativo, al considerar que esa valoración corresponde a las administraciones competentes. “No nos corresponde a nosotros determinar si existe algún incumplimiento normativo. Para eso están las administraciones competentes”, señala el presidente de la patronal de agencias de viajes.

“Una cosa es utilizar un lenguaje juvenil para conectar con estudiantes de 17 o 18 años y otra muy distinta convertir la ausencia de límites en un argumento de venta”

El representante del sector subraya, además, que la mayoría de operadores que trabajan con este segmento cumplen con sus obligaciones. “Por lo que conocemos del sector, estamos convencidos de que la gran mayoría de operadores que trabajan este segmento cumplen con la normativa de viajes combinados y con las obligaciones que les corresponden”, afirma.

Foto promocional del viaje de estudios en Mallorca. / Tufindecurso

No obstante, Fiol advierte de que el debate no puede limitarse únicamente al plano legal. “Una cosa es la legalidad y otra muy distinta el mensaje que se transmite”, sostiene. En este sentido, AVIBA ve con preocupación que Mallorca o Cala Rajada puedan promocionarse como destinos “sin restricciones”, “fuera de la ley de excesos” o como lugares en los que “parece que todo vale”.

Argumento de venta

“Una cosa es utilizar un lenguaje juvenil para conectar con estudiantes de 17 o 18 años y otra muy distinta convertir la ausencia de límites en un argumento de venta”, añade Fiol, que recuerda que en muchos de estos viajes participan menores de edad. Por este motivo, considera que la responsabilidad de agencias, organizadores, alojamientos y demás actores implicados debe ser “todavía mayor” a la hora de trasladar determinados mensajes comerciales.

El presidente de AVIBA admite que en los últimos años una parte de la comercialización de los viajes de estudios hacia Mallorca se ha desplazado hacia agencias de la Península, que han ganado cuota de mercado frente a empresas baleares. Fiol atribuye parte de ese avance a campañas de marketing “mucho más agresivas”. Sin embargo, defiende que las agencias de Baleares “nunca han necesitado presentar Mallorca como un destino de excesos para vender un viaje de estudios”.

Pese a la crítica, AVIBA evita generalizar sobre el comportamiento de los estudiantes que visitan la isla. Fiol insiste en que “la inmensa mayoría” de los jóvenes se comporta “de forma razonable” y que, en muchos casos, demuestran “más coherencia que algunos de los mensajes promocionales que se utilizan para atraerlos”. “Por suerte, no todos los jóvenes que nos visitan responden al perfil que algunas campañas intentan proyectar”, apunta.

“Por suerte, no todos los jóvenes que nos visitan responden al perfil que algunas campañas intentan proyectar”

El presidente de la patronal también recuerda que buena parte de los eventos y actividades vinculados a estos viajes se desarrollan dentro de los propios establecimientos hoteleros, lo que permite, según señala, una gestión más ordenada de los grupos y puede contribuir a reducir incidentes en la vía pública.

Fiol contextualiza además que el peso de este segmento turístico se ha reducido de forma notable en Mallorca durante los últimos años. Según indica, los viajes de estudios representan actualmente “aproximadamente la mitad” de los que llegaban hace veinte años. A su juicio, no se debe a una prohibición expresa, sino a la propia evolución del ecosistema turístico de la isla, donde otros segmentos ofrecen mayor rentabilidad y la oferta de alojamiento disponible para este tipo de grupos es cada vez más limitada.

"Los viajes de estudios representan actualmente aproximadamente la mitad de los que llegaban hace veinte años"

“Hay una realidad que no podemos ignorar. El propio ecosistema turístico de Mallorca está desplazando progresivamente este segmento”, señala Fiol. En este contexto, AVIBA defiende que los viajes de estudios deben mantenerse, pero alejados de los reclamos vinculados al exceso.

“Nuestro mensaje es claro: diversión sí, excesos no; viajes de estudios sí, pero siempre desde el respeto al destino, a los residentes y a la imagen de Mallorca”, resume el presidente de AVIBA. Fiol concluye que, en caso de que existiera cualquier incumplimiento legal, “deberá aplicarse todo el peso de la normativa vigente”.