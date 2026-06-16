El Consell de Mallorca destina 58 millones a los ayuntamientos para escuelas de verano, caminos y turismo

El Consell de Mallorca ha aprobado este año cerca de 58 millones de euros en ayudas para los ayuntamientos de la isla, una inversión que incluye nuevas líneas de subvención para facilitar la conciliación familiar durante el verano, mejorar infraestructuras turísticas y reforzar servicios municipales como la limpieza de caminos y la aplicación de la ley de bienestar animal.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, acompañado de la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha presentado el detalle de estas partidas durante la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas, celebrada en la Fundació Sa Nostra - Can Tàpera, en Palma.

Una de las principales novedades es la convocatoria de 1,6 millones de euros para ayudar a las familias a pagar las actividades de verano organizadas por los ayuntamientos. Estas ayudas se destinarán a programas de ocio educativo, cuidado, vigilancia y entretenimiento infantil y juvenil, con el objetivo de favorecer la conciliación de las familias trabajadoras durante los meses estivales. Según ha explicado Amate, esta línea tiene como finalidad “ayudar a las familias a pagar las escuelas de verano”, una medida que, ha destacado, supondrá un ahorro directo para miles de mallorquines.

Vista general de la asamblea. / CIM

Infraestructuras turísticas

El Consell también incrementará las ayudas destinadas a la mejora de la gobernanza y la sostenibilidad turística de los municipios. La convocatoria prevista para 2027 alcanzará por primera vez 1 millón de euros, una cantidad que, según Galmés, responde a las peticiones trasladadas por los propios ayuntamientos.

Estas subvenciones buscan reforzar el papel de los municipios en la gestión del modelo turístico, con actuaciones que permitan mejorar la convivencia entre residentes y visitantes y avanzar hacia un turismo más sostenible, competitivo y vinculado al territorio.

A estas líneas se suman los 54 millones de euros de la convocatoria unificada de Subvenciones de Inversiones Municipales, conocida como SIM, que irán directamente a las arcas municipales. Galmés ha calificado esta cifra de “extraordinaria” y ha defendido que demuestra el apoyo del Consell al municipalismo.

Llorenç Galmés ha presidido la asamblea. / CIM

Durante la asamblea también se ha anunciado que en los próximos meses se volverán a publicar las convocatorias para la limpieza de caminos de titularidad municipal y para apoyar a los ayuntamientos en la aplicación de la ley de bienestar animal. Ambas líneas sumarán en conjunto 1 millón de euros, lo que supone duplicar la partida destinada a estas ayudas.

El presidente insular ha subrayado que las nuevas subvenciones, junto con la convocatoria SIM, “constatan el decidido apoyo a los municipios” y responden a las demandas planteadas por los alcaldes.

Por su parte, Pilar Amate ha remarcado que estas partidas permitirán mejorar infraestructuras y servicios municipales con mayor agilidad administrativa. La consellera ha defendido que la apuesta del Consell por los ayuntamientos se basa en tres ejes: más financiación, más rapidez en la gestión y mayor apoyo jurídico y técnico.

La Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas también ha servido para presentar las conclusiones de la Comisión Sectorial impulsada por la dirección insular de Asistencia Municipal. El informe recoge un plan de acción para mejorar los servicios que el Consell ofrece a los ayuntamientos, reforzar la seguridad jurídica e impulsar una carta de servicios. Las conclusiones del informe se debatieron en una moción que fue aprobada por unanimidad.