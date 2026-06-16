Calvià homenajea al empresario Klaus Graf con una calle en Portals Nous

El empresario Klaus Graf ya cuenta con una calle en su reconocimiento en Calvià. Este martes se ha llevado a cabo el acto oficial de descubrimiento de la placa en Portals Nous, en cumplimiento de un acuerdo adoptado en el pleno municipal.

El homenaje estuvo presidido por el alcalde Juan Antonio Amengual y contó con la presencia de los familiares de Graf —entre ellos su hija, Corinna Graf—, además de numerosos amigos y residentes que quisieron sumarse al reconocimiento.

Durante el acto, Amengual alabó «la importancia económica, social y de proyección que supuso Klaus Graf y su obra, Puerto Portals, un legado de valor incalculable para nuestro municipio».

El mandatario municipal aseveró: «Klaus Graf fue un calvianer más, un enamorado de Mallorca. Y hoy su hija Corinna, al frente de Puerto Portals, no ha dudado en continuar con el trabajo y compromiso con este municipio. Gracias a ellos Calvià cuenta con un puerto deportivo de máximo nivel y referencia internacional».

Según informó el Ayuntamiento en una nota de prensa, Klaus Graf (fallecido en marzo de 2014 a los 84 años) fue un destacado industrial y comerciante global en la industria de los derivados del acero. Ciudadano alemán de nacimiento, su carrera de éxitos profesionales se consolidó a principios de los años 70 al adquirir la mayoría de las acciones de Teka Industrial, una de las marcas más habituales de electrodomésticos y muebles de cocina.

Graf realizó importantes inversiones en el municipio de Calvià, donde levantó el Hotel Son Caliu e impulsó la creación de Puerto Portals.