Andratx acoge un gran simulacro de incendio forestal, con 150 efectivos

El Govern ha llevado a cabo este martes un simulacro de incendio forestal con afección urbana entre s’Arracó y Sant Elm (Andratx), en el que han participado más de 150 efectivos de 16 organismos con el objetivo de poner a prueba la capacidad de respuesta y coordinación ante una emergencia de gran magnitud.

El ejercicio recreó un fuego declarado inicialmente en el nivel más bajo del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFOBAL), que evolucionó hasta alcanzar el nivel de gravedad potencial IGP-2 y la Situación Operativa 2 (SO-2), escenario que implica riesgo grave para la población y bienes no forestales y exige la adopción inmediata de medidas de protección y auxilio.

Según el supuesto planteado, el incendio avanzaba impulsado por el viento y las condiciones meteorológicas desde la zona forestal entre s’Arracó y Sant Elm hacia el núcleo urbano de esta última localidad. Ante esta situación se activó el Puesto de Mando Avanzado y el Área de Mando de Emergencias en el polideportivo Melisa Nicolau de s’Arracó, mientras que el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) quedó constituido en el Ayuntamiento de Andratx. El simulacro contempló además la solicitud de apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Las medidas de protección previstas incluyeron el confinamiento de los cerca de 1.300 habitantes de Sant Elm y la evacuación de la primera línea de viviendas. En total, se simuló el desalojo de 208 personas de 47 inmuebles, que habrían sido trasladadas a una instalación municipal. Asimismo, se reprodujo el corte preventivo de líneas de media y alta tensión para garantizar la seguridad de los equipos de extinción.

El operativo también incorporó incidencias propias de una emergencia real. Entre ellas, el rescate aéreo de dos excursionistas atrapados por el fuego, uno de ellos con una lesión en una pierna que requirió traslado hospitalario, así como la atención a un bombero herido por la caída de una rama durante las labores de extinción.

Medios terrestres y aéreos

En el despliegue participaron medios terrestres y aéreos del IBANAT, Bomberos de Mallorca, Palma e Ibiza, Guardia Civil, Policía Local de Andratx, Protección Civil y el SAMU 061, además de organismos técnicos y de apoyo como AEMET, IBDigital, el Instituto Cartográfico y Geográfico de Balears, Red Eléctrica y Endesa. Los medios aéreos incluyeron dos helicópteros y tres aviones de extinción, mientras que el rescate fue realizado por el helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca.

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, valoró el resultado del simulacro y destacó que ha permitido “tensionar el sistema” y comprobar el funcionamiento de la coordinación entre organismos. Por su parte, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, subrayó la utilidad del ejercicio para detectar puntos débiles ante incendios con riesgo para la población.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, destacó además que la práctica ha servido para poner a prueba los planes municipales de emergencia recientemente aprobados y reforzar la preparación del municipio frente al elevado riesgo de incendios forestales.