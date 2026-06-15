«El turismo tiene sentido si también mejora la vida de quienes viven todo el año en Son Servera»

Jaume Servera (PP) hace balance de su etapa al frente del Ayuntamiento de Son Servera tras presentar su renuncia como alcalde en el pleno convocado el pasado jueves. Y es que este sábado cederá la vara de mando a su socio de gobierno de Independents, Pep Servera, cerrando así una etapa marcada por la gestión municipal, los proyectos de mejora en el municipio y la defensa de un modelo turístico más equilibrado y sostenible.

¿Qué balance hace de estos primeros tres años de legislatura?

Hago un balance muy positivo, pero sobre todo muy humano. Han sido tres años intensos, de mucho trabajo, de muchas decisiones y también de mucho aprendizaje. Cuando asumí la alcaldía lo hice con una idea muy clara: gobernar para todo el municipio, para Son Servera, Cala Millor, Cala Bona y Costa dels Pins, y poner siempre por delante a los vecinos y vecinas. Creo sinceramente que hemos cumplido una parte importante del compromiso que adquirimos. Hemos ordenado e impulsado proyectos que llevaban años siendo necesarios y hemos demostrado que, cuando hay voluntad, las cosas pueden pasar. Me voy tranquilo porque he intentado ser un alcalde cercano, presente y que no se ha escondido ante los problemas.

¿Cuál diría que ha sido el principal logro de su mandato?

Si tuviera que escoger uno, diría que haber puesto en marcha proyectos que afectan directamente a la vida diaria de las personas. A veces en política se habla mucho de grandes titulares, pero lo importante es que una familia pueda llevar a su hijo a una ‘escoleta’ pública, que un residente pueda aparcar cerca de su casa, que un colegio tenga mejores servicios o que un núcleo turístico avance hacia un modelo más ordenado. Hay 2 proyectos importantes que marcarán la legislatura. La ‘escoleta’ de 0 a 3 años de Cala Millor ha sido, sin duda, uno de los proyectos más importantes. No es solo una obra; es conciliación, igualdad de oportunidades y futuro. Por otro lado, el aparcamiento residencial quizás sea el proyecto más importante de la legislatura por su complejidad, por el principio de necesidad y el principio de prioridad.

¿Qué proyectos considera que han tenido un mayor impacto en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas?

Destacaría la escoleta 0-3, el comedor del CEIP Na Penyal, la regulación de los aparcamientos para residentes en Cala Millor y Cala Bona, las mejoras en los centros educativos, las actuaciones de drenaje y adaptación climática en Cala Millor, y todas aquellas pequeñas actuaciones de mantenimiento, seguridad y ordenación que quizás no siempre ocupan portadas, pero que mejoran el día a día (asfaltado de aparcamientos, regulación de velocidad dentro del término municipal, aceras de la calle Cos, rotonda del Pont d’en Calet...) También creo que ha sido importante recuperar una manera de gobernar basada en escuchar. A veces una decisión municipal no cambia el mundo, pero sí cambia la vida de una calle, de una familia o de un barrio.

¿Cuáles han sido los principales retos a los que se ha enfrentado durante su gestión?

El principal reto ha sido gestionar un municipio complejo, con cuatro núcleos muy diferentes y con necesidades distintas. Son Servera tiene la realidad de un pueblo, Cala Millor y Cala Bona tienen una presión turística muy fuerte y Costa dels Pins tiene también sus particularidades. También nos hemos encontrado con falta de personal, trámites administrativos lentos, proyectos que dependen de otras administraciones y una ciudadanía que, con razón, quiere respuestas rápidas. Gobernar es tomar decisiones, y tomar decisiones significa acertar, equivocarse alguna vez y dar la cara siempre.

¿Hay algún proyecto o iniciativa que le hubiera gustado dejar finalizado?

Sí. Siempre quedan cosas pendientes. Me hubiera gustado dejar más avanzados algunos proyectos de mejora urbana, movilidad y ordenación, especialmente en Cala Millor y Cala Bona. También me hubiera gustado poder acelerar algunas inversiones en infraestructuras educativas y municipales. Pero la política municipal no empieza ni acaba con una persona. Lo importante es haber dejado una línea de trabajo clara, proyectos encaminados y una base sobre la que el nuevo alcalde y el equipo de gobierno puedan seguir construyendo.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los ciudadanos de Son Servera al finalizar esta etapa como alcalde?

Sobre todo, gracias. Gracias por la confianza, por la paciencia, por las críticas constructivas y también por la exigencia. Ser alcalde de tu municipio es un honor enorme, pero también una responsabilidad que pesa cada día. Me voy de la alcaldía, pero no me voy de Son Servera ni de mi compromiso con el municipio. He intentado hacerlo lo mejor que he sabido, con aciertos y errores, pero siempre con honestidad, con trabajo y con amor por este pueblo.

¿En qué cree que es líder Son Servera y en qué debería mejorar?

Son Servera es líder en identidad, en calidad de vida y en capacidad de combinar tradición, turismo, deporte, cultura y entorno natural. Tenemos un municipio con una fuerza enorme: un pueblo con alma y unos núcleos costeros con una proyección turística muy importante. Debemos mejorar en planificación, en movilidad, en vivienda, en limpieza, en mantenimiento y en coordinación entre administraciones. Tenemos que anticiparnos más y no ir siempre detrás de los problemas.

Imagen del pleno de renuncia del alcalde, el pasado jueves en el Ayuntamiento de Son Servera. / Biel Capó

¿Qué retos tiene por delante Son Servera?

Son Servera tiene el reto de crecer sin perder su identidad. Debe mejorar servicios, vivienda, movilidad, espacios públicos y oportunidades para los jóvenes.

¿Y Cala Millor como destino turístico?

Cala Millor tiene un reto muy claro: seguir siendo un destino turístico fuerte, pero más moderno, más sostenible y más equilibrado. No basta con tener sol y playa. Hay que apostar por deporte, naturaleza, cultura, gastronomía, calidad urbana y una temporada más larga.

¿Qué balance hace de la evolución turística de Cala Millor durante esta legislatura?

El balance es positivo. Cala Millor sigue siendo uno de los grandes motores turísticos del Llevant y de Mallorca. Pero también es evidente que el turismo ha cambiado y que los destinos que no se modernicen perderán fuerza. Durante esta legislatura y con la ayuda del Consorcio de Turismo se ha avanzado en sostenibilidad, en mejora del espacio público, en adaptación climática y en una visión más amplia del destino. Ahora toca consolidar esa línea.

¿Qué medidas considera necesarias para avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, desestacionalizado y beneficioso para los residentes?

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Primero, ordenar. Un destino turístico no puede funcionar bien si los residentes sienten que pierden espacio o calidad de vida. Por eso son importantes medidas como la regulación del aparcamiento, la mejora del transporte, los espacios públicos más amables y la inversión en servicios. Segundo, diversificar. Cala Millor debe reforzar el turismo deportivo, familiar, cultural, gastronómico y de naturaleza. Tenemos entorno, paseo, costa, vía verde, comercio, restauración y capacidad para ofrecer mucho más que temporada alta. Y tercero, pensar siempre en el residente. El turismo tiene sentido si también mejora la vida de quienes viven aquí todo el año. Ese debe ser el equilibrio: un destino competitivo, sí, pero también un municipio habitable, cuidado y con futuro.