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Patrimonio

Roban la Mare de Déu que había en la calle Major de Costitx

El autor o autores de los hechos habrían roto la puerta y se habrían llevado la pequeña escultura

La pequeña capilla donde estaba la Mare de Déu

La pequeña capilla donde estaba la Mare de Déu / DM

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Redacción Part Forana

Vecinos de Costitx han denunciado el robo de la talla de la Mare de Déu que estaba en una pequeña capilla de la calle Major de la localidad. Según informa el digital Sa Plaça, el autor o autores de los hechos habrían roto la puerta y se habrían llevado la imagen.

En la iglesia de Costitx se custodia otra Mare de Déu, que, junto con su homónima del Carrer Major, protagonizan cada año una procesión durante el Diumenge de l'Àngel.

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Los vecinos se preguntan quién o quiénes han sido los responsables del robo, que ha dejado a la localidad sin uno de sus elementos artísticos más singulares.

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