La oposición de Llucmajor insta a la alcaldesa a paralizar las obras en el polígono de Son Noguera

Los grupos municipales del PSOE, Més y Llibertat Llucmajor comparecieron este lunes ante los medios para explicar que han registrado una iniciativa a fin de que el pleno exija al gobierno municipal la "paralización inmediata" de las obras en el polígono de Son Noguera, ante la existencia de informes municipales que apuntan a "posibles irregularidades urbanísticas". La propuesta incluye la reprobación de la alcaldesa Xisca Lascolas (PP).

La postura de estos grupos en la oposición supone un paso más en la exigencia de responsabilidades al equio de gobierno presidido por Lascolas (PP), después de las indagaciones iniciadas por la Guardia Civil al respecto. Previsiblemente, esta iniciativa municipal presentada por la oposición se debatirá en un pleno extraordinario, esta misma semana.

En una rueda de prensa, el portavoz local de los socialistas, Jaume J. Oliver, lamentó que "mientras los ciudadanos esperan años para obtener una licencia de obra, una segregación o un final de obra, el equipo de gobierno es incapaz de actuar con la diligencia exigible ante unas obras cuestionadas por sus propios informes técnicos y jurídicos".

PSOE, Més y Llibertat Llucmajor comparecieron este lunes ante los medios de comunicación / DM

Desde Llibertat Llucmajor, su portavoz, Alexandro Gaffar, argumentó que no están en contra de que se lleve a cabo la ampliación del polígono, que está prevista en el planeamiento urbanístico, pero, según argumentó, ésta "no puede hacerse basándose en unas licencias de 2009, cuando la legislación ya ha cambiado".

Por su parte, el portavoz de Més, Oriol Gómez, hizo un llamamiento a la ciudadanía y a las empresas de Llucmajor para forzar a la alcaldesa a declarar la "suspensión cautelar de las obras". "No se puede mirar hacia otro lado cuando los informes municipales son tan claros", arguyó.

Esta iniciativa se produce después de que, en el último pleno, el gobierno municipal formado por PP, Vox y ASI impidió que se debatiera una moción de urgencia presentada por Llibertat Llucmajor en la que se reclamaba la firma «inmediata» del decreto de suspensión de las obras de urbanización que se ejecutan en el polígono de Son Noguera, «presuntamente contrarias al planeamiento urbanístico y a los informes técnicos y jurídicos emitidos por el Ayuntamiento» y objeto de investigación por parte de la Guardia Civil.

La propuesta instaba también a la alcaldía a incoar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en el área industrial y a reprobar públicamente a la regidora de Urbanismo, María Inmaculada Pérez, por permitir la continuidad de las obras del polígono a pesar de los diversos informes técnicos que advierten de la falta de licencia.

Presuntas irregularidades

El pasado mes de mayo, este diario informó de que la Guardia Civil investiga presuntas irregularidades en la dotación de servicios y otros trabajos de puesta a punto en esta zona industrial del municipio, también conocida como Son Fosquet. Agentes se personaron en el ayuntamiento llucmajorer en busca de documentación sobre este proyecto. En paralelo, tomaron declaración durante varias horas a varios funcionarios municipales. Se investiga también por qué la regidora Pérez no ha ejecutado una orden de paralización de las obras dictada en marzo por los técnicos de su departamento, por incumplir supuestamente la legalidad urbanística.

En Son Noguera se están ejecutando obras centradas en la construcción de aceras, instalación del alumbrado público o las conducciones de agua para que en un futuro los solares puedan albergar naves industriales. Los trabajos empezaron en diciembre de 2025.