Una nueva vida para la leche mallorquina tras la crisis de Agama

Tras la crisis del sector lechero de Mallorca y el cierre de la empresa Agama, muchas han sido las dudas y las gestiones administrativas, para conseguir que las granjas productoras de la isla pudieran vender los miles de litros de leche que hasta ahora habían suministrado a la empresa del grupo barcelonés Damm.

Una situación repentina y crítica que obligó al Govern a ir tanteando distintas soluciones para salvar los muebles, a fin de que los productores que resistían pudieran seguir suministrando su leche de vaca a empresas transformadoras mallorquinas.

Hace unos meses, estas demandas del sector lechero de la isla llegaron a Hipercentro, la empresa manacorina que precisamente este pasado sábado celebraba sus primeros 40 años de existencia.

Una oferta que sus tres socios fundadores, Pere Gonçal Aguiló, Bernat Font y Pere Nicolau, vieron con buenos ojos y que ya está en proceso de hacerse realidad. «Es cierto que desde el Govern nos vinieron a buscar, pidiendo si les podíamos ayudar a sacar producto y leche local ahora sobrante», recuerda Miquel Nicolau, jefe de producción de Hipercentro. «Los jefes de la empresa, dentro de su filosofía de apostar por el producto de proximidad, decidieron que teníamos que apostar por ella. Es verdad que es una inversión muy importante, pero al mismo tiempo pensamos que nos debemos a la gente de aquí. Se trata de darles un retorno por lo que nos han dado todos estos 40 años», añade Nicolau.

Para ello, Hipercentro reformará tres naves de su finca de Son Figuera, ubicada entre Manacor y Felanitx, para habilitarla como fábrica de productos lácteos, en una nueva estrategia de la empresa, que acaba de presentar un nuevo centro de transformación y distribución de productos cárnicos y una futura nave de mil metros cuadrados para fabricar en Manacor productos de pastelería, ‘panades’ y otros productos de horno propios y que abrirá en septiembre.

«El de Son Figuera es un proyecto en el que estamos trabajando mucho, ya tenemos el visto bueno de la Conselleria de Agricultura para montar una quesería, una línea de leche fresca, yogur, kefir o especialidades de distinto tipo. Ahora lo que tocará hacer es una modernización de tres de las naves» explica Nicolau.

Una de ellas se convertirá en la quesería, la segunda será para albergar un showcooking y una pequeña tienda para vender directamente los productos que se hagan en Son Figuera, y una tercera nave para las ordeñadoras de la línea de ovejas que tendrán. «La leche de vaca la adquiriremos a estas granjas que se han quedado tiradas, hablando en plata, por el grupo Damm, que las ha dejado sin una salida comercial».

Empresa en expansión

Ahora comienzan meses de trabajo para que el proyecto pueda entrar en funcionamiento en aproximadamente un año. «Intentaremos correr al máximo porque ahora mismo es una prioridad para la empresa», aseguran los responsables.

Según las primeras estimaciones, la inversión rondará los 2,5 o 3 millones de euros. Cabe recordar que actualmente Hipercentro cuenta con 15 supermercados en Mallorca (este mes de julio se abre otro en Sóller), 10 en Eivissa y 2 en Menorca, además de 4 grandes almacenes de bricolaje. Es decir, más de 30 superficies en Balears.

A principios del pasado mes de marzo, el Govern intentó negociar con el grupo Damm la continuidad de la actividad productiva y mantener la fabricación y comercialización de leche en la isla. «La Conselleria abordó esta propuesta con máxima diligencia y compromiso, considerándola una oportunidad estratégica para preservar una actividad clave para el sector primario mallorquín», explicaron.

La base del proyecto contemplaba la creación de una empresa público-privada estructurada en tres pilares: una participación del 25% por parte del Govern; un 50% aportado por un inversor privado; y el 25% restante correspondiente a los trabajadores y ganaderos que suministraban leche al grupo Damm.

Este esquema debía permitir dar continuidad a la industria, reforzar la cadena de valor y mejorar la viabilidad de las explotaciones lecheras vinculadas. Sin embargo, los tres ganaderos que suministraban leche al grupo Damm decidieron no adherirse a la propuesta y optar por explorar otras alternativas para el futuro de sus explotaciones.

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Por otra parte, esta semana ha trascendido que el Govern ha recuperado la ayuda de 1,1 millones de euros que había concedido a Damm a cambio de mantener la actividad de Agama, un requisito que incumplió.