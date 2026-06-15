Inaugurada la reforma de la carretera entre Peguera y el Port d'Andratx tras una inversión de 6,4 millones

El Consell de Mallorca ha inaugurado este lunes las obras de reforma y refuerzo del firme de la carretera Ma-1 entre Peguera y el Port d'Andratx, una actuación que ha supuesto una inversión de 6,4 millones de euros financiada con fondos de insularidad.

La intervención se ha desarrollado en un tramo de 11 kilómetros comprendido entre el túnel de sa Coma, en las proximidades de Peguera, y el Port d'Andratx. Los trabajos han incluido la renovación del pavimento, así como la mejora de la señalización vertical y horizontal de la vía.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Calvià en un comunicado, la actuación ha permitido corregir diversos desperfectos que presentaba la carretera, entre ellos grietas, deformaciones del asfalto y procesos de erosión.

Autoridades políticas

Al acto de inauguración asistieron el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo; y el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio. Durante el encuentro se descubrió una placa conmemorativa a la entrada de Peguera.

El alcalde Amengual destacó la importancia de la actuación para los usuarios de la vía y agradeció la ejecución de unas obras que, según señaló, respondían a una reivindicación planteada desde hacía años por vecinos de la zona.

«Es intolerable que una carretera de esta relevancia haya estado 30 años sin recibir ningún tipo de actuación ni mejora. Esto es el reflejo directo de años de absoluto abandono en anteriores legislaturas, donde la falta de inversión y de un mantenimiento básico puso en riesgo la seguridad de los ciudadanos», aseveró.