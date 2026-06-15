Herbes de Can Planetes: las pócimas solidarias de Capdepera

Corría el año 2002 cuando un amplio grupo de vecinos de Capdepera decidió unirse para participar en la entonces joven Fira Medieval. Su propuesta consistía en elaborar botellas de hierbas mallorquinas siguiendo la receta tradicional que utilizaban los mayores del municipio para, posteriormente, despacharlas en el recinto amurallado del Castell de Capdepera como si se tratara de una pócima medicinal de la Edad Media. La totalidad de la recaudación se destinaría a fines solidarios.

Más de dos décadas después, la iniciativa continúa tan viva como el primer día. Una vez finalizada la Fira Medieval, celebrada en mayo, los integrantes del colectivo Herbes de Can Planetes vuelven a reunirse cada año para elaborar las hierbas que se venderán en la siguiente edición del mercado medieval. El pasado jueves, los miembros del colectivo se dieron cita nuevamente para preparar la cosecha que será despachada durante la Fira Medieval de 2027.

Todos aportan su granito de arena en la elaboración del licor. Las hierbas se recogen tanto en fincas particulares, donde algunas especies se cultivan expresamente para este fin, como en espacios naturales del municipio, donde crecen de forma silvestre.

La elaboración se lleva a cabo en la finca de Ani Muñoz. Allí, los participantes comienzan limpiando y preparando las botellas para, posteriormente, introducir en su interior las diferentes hierbas siguiendo la receta tradicional. Una vez completado este proceso, las botellas se rellenan con anís dulce o seco.

A partir de ese momento comienza la fase más larga del proceso: la maceración. Con el paso de los meses, las hierbas transfieren al alcohol sus aromas, sabores y el característico color que distingue a las tradicionales hierbas mallorquinas. Será durante el tradicional sopar a la fresca de las fiestas de Sant Bartomeu, a finales de agosto, cuando se realice la primera cata para comprobar la evolución de la nueva cosecha y valorar la calidad del licor elaborado este año.

El proceso culminará definitivamente en la Fira Medieval del próximo año, cuando las botellas se conviertan simbólicamente en las populares pócimas medicinales que, edición tras edición, despiertan el interés de vecinos y visitantes.

Proyecto solidario

Como es habitual, la recaudación obtenida con la venta de las hierbas se destinará íntegramente a un proyecto solidario enfocado a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Para decidir el destino de los fondos, los integrantes del colectivo celebran una reunión en la que se presentan distintas propuestas. Generalmente, se priorizan proyectos de pequeña dimensión impulsados por instituciones, asociaciones u organizaciones no gubernamentales con las que alguno de los miembros mantiene una vinculación directa, lo que permite realizar un seguimiento más cercano del destino de la ayuda.

En las próximas semanas, el colectivo volverá a reunirse alrededor de una mesa para decidir a qué proyecto irá destinada la recaudación obtenida este año.

Con el paso del tiempo, el prestigio y la repercusión de Herbes de Can Planetes han ido creciendo, aunque no así la cantidad de licor elaborado. Sus integrantes recuerdan que el colectivo nació con el objetivo de disfrutar, colaborar con la Fira Medieval y contribuir a una causa solidaria, una filosofía que se mantiene intacta.

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Casi un cuarto de siglo después de su creación, el colectivo continúa activo, aunque con una necesaria renovación generacional que sus miembros esperan consolidar para garantizar la continuidad de una iniciativa que ya forma parte de la historia reciente de la Fira Medieval de Capdepera.