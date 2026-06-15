Cala Rajada se planta contra los viajes de estudios “todo incluido sin restricciones": "No queremos ser un Magaluf”

Una agencia de viajes vende Cala Rajada como destino para viajes de estudios bajo reclamos vinculados al ocio nocturno, las fiestas y el “todo incluido sin restricciones”. La alcaldesa de Capdepera, Núria Garcia, rechaza que el núcleo costero se utilice como reclamo para atraer un modelo de turismo de excesos y advierte de que el municipio estudiará qué pasos puede dar para frenar este tipo de promoción.

La reacción del Consistorio llega después de que la agencia difundiera un catálogo en el que presenta Cala Rajada como “el nuevo sitio de moda para la gente joven” y destaca que se encuentra “fuera de la delimitación de la ley anti excesos”. En el folleto también se asegura que, por ese motivo, se puede ofrecer “todo incluido de verdad”, que las discotecas están “adaptadas para estudiantes, aunque tengas 17 años” y que “no separan a mayores y menores de edad”.

“El año pasado ya tuvimos grupos de viajes de estudios y tuvimos lío en Cala Rajada”, admite Garcia. La alcaldesa explica que el Ayuntamiento ya detectó entonces que se estaba utilizando como reclamo el hecho de que Cala Rajada quedara fuera de la delimitación de la normativa contra el turismo de excesos. “Ya requerimos que se hacía publicidad de que Cala Rajada estaba fuera de la ley anti excesos y de que no se hacían distinciones en las discotecas entre mayores y menores de edad”, señala.

Discotecas para menores

La alcaldesa se muestra especialmente crítica con los mensajes dirigidos a jóvenes de entre 17 y 18 años. En el catálogo, recuerda, “venden que hay discotecas adaptadas para los estudiantes aunque tengan 17 años, dicen que las discotecas son solo para ellos y que está todo incluido sin restricciones”. Garcia cita uno de los lemas de la agencia, “tú pones las ganas y nosotros nos encargamos del resto”, y lo resume con una expresión contundente: “Es increíble”.

Por ahora, el primer paso del Ayuntamiento ha sido dirigirse directamente a la empresa. “De momento, hemos requerido a la empresa que quite esta publicidad”, afirma la alcaldesa. Aun así, Garcia avanza que el Consistorio estudiará otras posibles actuaciones porque no quiere que Cala Rajada se promocione bajo ese modelo. “No queremos un turismo de excesos”, insiste.

La alcaldesa explica que estos grupos llegan “por tongadas” desde la Península, permanecen unos cinco días en la zona y concentran buena parte de su actividad en hoteles y locales de ocio. “En el hotel todo es pool party y reggaetón. Los vecinos están hartos”, lamenta.

Ante esta situación, Capdepera ha convocado para el próximo 25 de junio la mesa para la transformación del modelo turístico y contra el turismo de excesos. A la reunión están llamados la asociación hotelera, la asociación de bares nocturnos, la Policía Local, la Guardia Civil, el Parc Natural de Llevant, las áreas municipales de Medio Ambiente y Turismo y los grupos de la oposición.

Garcia reconoce que el Ayuntamiento no puede afrontar en solitario este fenómeno y reclama la implicación del conjunto de agentes del municipio. “Desde el ámbito municipal no podemos erradicar este tipo de turismo solos. Necesitamos la colaboración del resto de actores”, defiende. La intención, añade, es empezar a trabajar en una hoja de ruta sobre el futuro turístico de Cala Rajada. “Ahora empezaremos a tener reuniones para dibujar qué Cala Rajada queremos en cinco o diez años”, plantea la alcaldesa. Y lanza una pregunta que resume la preocupación del Ayuntamiento: “¿Queremos ser un s’Arenal o un Magaluf? Yo no lo quiero”.