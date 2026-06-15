ARCA presenta alegaciones para ampliar la protección del patrimonio cultural de Pollença

La asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) ha presentado alegaciones al catálogo municipal de patrimonio cultural de Pollença, actualmente en fase de aprobación inicial, con el objetivo de ampliar y reforzar la protección de los bienes patrimoniales del municipio.

En un comunicado, la entidad ha valorado la tramitación del documento, al considerar que supone un paso necesario para un municipio que hasta ahora carecía de un catálogo de patrimonio en proceso de aprobación.

Entre las principales propuestas planteadas figura la mejora de la estructura del catálogo mediante una definición más precisa de las categorías de protección y la elaboración de fichas más completas para los distintos elementos inventariados. Asimismo, solicita que se especifique si los inmuebles catalogados han sido inspeccionados interiormente, circunstancia que puede influir en los criterios de intervención.

ARCA también propone la creación de fichas específicas para espacios singulares del municipio, entre ellos el cementerio municipal, el centro histórico y el Calvari. Además, plantea incorporar el concepto de paisaje urbano como parte del patrimonio cultural, incluyendo aspectos como el mobiliario urbano, la rotulación y otros elementos que contribuyen a la identidad de los núcleos urbanos.

Inmuebles protegidos

En materia de conservación, la asociación reclama la incorporación de directrices más detalladas para orientar tanto las actuaciones municipales como las iniciativas privadas. Entre otras cuestiones, defiende la preservación de los usos tradicionales de los inmuebles protegidos, la definición de criterios técnicos adaptados a cada tipología arquitectónica y medidas para evitar transformaciones que alteren el carácter histórico del municipio.

Las alegaciones también incluyen propuestas para ampliar el número de bienes protegidos. En este sentido, ARCA plantea incorporar al catálogo nuevas edificaciones y conjuntos urbanos de Pollença, el Port de Pollença, Cala Sant Vicenç y diversas zonas rurales. Entre los elementos sugeridos figuran inmuebles de diferentes épocas y estilos arquitectónicos, así como construcciones vinculadas al patrimonio etnológico, como parets seques, caminos tradicionales y otros elementos característicos del paisaje local.

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La entidad señala que ha detectado diversos errores en la documentación sometida a información pública, entre ellos fotografías incorrectas, identificaciones erróneas y topónimos mal consignados. ARCA afirma que sus alegaciones tienen como finalidad colaborar en la mejora del documento y contribuir a la conservación del patrimonio material e inmaterial del municipio.