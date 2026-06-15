Una agencia vende viajes de estudios en Cala Rajada con “todo incluido sin restricciones”

“Todos los años en junio la isla se convierte en un sitio soñado donde disfrutar con amigos, bailar sin parar y vivir una experiencia inolvidable”. “El destino favorito de miles de estudiantes”. “Discotecas solo para vosotros”. “Las discotecas están adaptadas para estudiantes, aunque tengas 17 años”. “Todo incluido sin restricciones. Cuando decimos todo incluido es to...do. Tú pones las ganas, nosotros nos encargamos del resto”. “Organizamos fiestas que no te dejarán indiferente”. “Conoce el Caribe español… Es Trenc, Cala Mondragó, Cala Agulla y muchas más te dejarán sin palabras”. Son algunas de las frases que los estudiantes en busca de un viaje de estudios inolvidable en Mallorca encuentran en el catálogo promocional de la agencia que publicita este tipo de viajes.

Y es que, con el mes de junio, llegan a Mallorca los esperados (para unos) y temidos (para otros) viajes de estudios. Esperados por los estudiantes españoles que aterrizan en la isla con cinco días de pura diversión por delante y temidos por los vecinos y por los propios ayuntamientos que los sufren. En este caso, ha sido Capdepera quien se ha movilizado al ver cómo una agencia de viajes publicitaba Cala Rajada como destino para estudiantes “sin restricciones”. El municipio no quiere convertirse en un destino de turismo de excesos. De hecho, la alcaldesa, Núria Garcia, pone el grito en el cielo cuando lee el catálogo que promociona la agencia Tu Fin de Curso, especialmente porque vende que en Cala Rajada “todo está incluido sin restricciones”. “El año pasado ya tuvimos grupos de viajes de estudio y tuvimos lío”, admite la alcaldesa.

"El nuevo sitio de moda"

Uno de los puntos del catálogo que más ha llamado la atención del Ayuntamiento es el apartado dedicado específicamente a Cala Rajada. En él, la agencia presenta el núcleo costero de Capdepera como “el nuevo sitio de moda para la gente joven” y subraya que se encuentra “fuera de la delimitación de la ley anti excesos”, por eso, “pueden ofrecer todo incluido de verdad”. El folleto también destaca como reclamo que en las discotecas “no separan a mayores y menores de edad”, que hay “cero delincuencia” y que los estudiantes no necesitarán buses para salir de fiesta porque podrán ir y volver andando cuando quieran. “Cala Rajada no es un destino para cualquiera, es el destino. No te dejará indiferente”, remata la agencia en el catálogo promocional.

“La oferta de ocio es brutal”, prosigue el folleto, que vende Mallorca como el destino perfecto después de un año que “te lo has currado con los estudios”. “No hay mejor recompensa al terminar que un viaje increíble, atardeceres de película, las fiestas más locas y miles de personas con el mismo rollo que tú”. De hecho, la propia agencia se publicita como los “creadores del primer travel-fest de Mallorca”. “Hemos reinventado el concepto de viaje a Mallorca, no te incluimos uno, ni dos, ni tres festivales... todo el viaje en sí es un puro festival con distintos escenarios, no vivirás nada igual”, asegura la agencia.

También prometen que los viajeros no sufrirán “interminables esperas de buses” porque lo tendrán “todo en el propio hotel o tan cerca que podrás ir andando”. El folleto ofrece una “programación non-stop” con “experiencias que vivir ininterrumpidamente” y deja en manos de los jóvenes decidir “cuándo quieres descansar”. Además, la agencia asegura que tiene “los mejores precios” y “hoteles exclusivos para estudiantes”. Para ganarse la confianza del viajero, afirma que 11 años le avalan, ya que “nadie puede organizar tu viaje a este destino como lo hacemos nosotros”.

El paquete que promociona la agencia no se limita al alojamiento y a las noches de fiesta, sino que plantea una experiencia organizada desde antes de llegar a la isla. El catálogo incluye una pre-party en el puerto de Valencia, fiesta de bienvenida en el ferry, transporte privado hasta el hotel, cinco noches de alojamiento en habitaciones múltiples, conciertos de artistas y DJ, pool parties, entrada a un parque acuático, bonos de discoteca y actividades opcionales como boat party, motos de agua, buggy, paintball o avistamiento de delfines, entre otros.

También destaca servicios añadidos como asistencia 24 horas, teléfono de emergencia, seguro de viaje, papeletas de autofinanciación ilimitadas y hasta seguros de cancelación específicos, uno de ellos bajo el reclamo “Bad Students”, pensado para quienes suspendan.