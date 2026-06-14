Un siglo forjando tradición: la herrería de Sineu que resiste al paso del tiempo

En los tiempos de la invasión de las franquicias comerciales y comercialización de productos de usar y tirar, la longevidad de una empresa familiar que sigue creyendo en su trabajo contra viento y marea es una noticia que merece ser valorada. Es el caso de la herrería de Toni Mas ‘Saig’ de Sineu, especializada en la fabricación de herramientas mallorquinas, que acaba de cumplir cien años de historia, una efeméride que se celebró por todo lo alto en el taller hace unos días con la presencia de decenas de vecinos y vecinas de Sineu y de las autoridades municipales.

Toni Mas Ramis, actual propietario de la herrería, es el nieto del fundador de la empresa, Toni Mas Pons, que inició el negocio en el año 1926 con el arte de ‘aferrar bísties’ (colocar las herraduras a los equinos) como principal función. No obstante, la muerte prematura del iniciador de la saga familiar, cuando el padre de Toni Mas tenía apenas 16 años, obligó a replantear el negocio porque los clientes creían que este “era demasiado joven” para continuar con el trabajo de su padre.

Y aquí empezó la especialización en la fabricación de herramientas propias de Mallorca, que el padre del actual propietario consiguió consolidar con gran aceptación entre los profesionales del campo o la construcción, entre otros gremios.

Toni Mas, trabajando en el taller de Sineu. / DM

En la actualidad, en el taller de Sineu se siguen fabricando estas herramientas de forma artesanal y siguen siendo muy valoradas en toda la isla y más allá por su calidad impecable. Además, la herrería ha ampliado su oferta y se ha embarcado en la fabricación de otros elementos de hierro como escaleras o barandillas bajo demanda porque así se lo pedían sus clientes de toda la vida, aquellos que “hay que atender bien”, subraya Toni Mas, que sigue al frente del negocio junto a uno de sus yernos después de la muerte de su padre hace nueve años.

A pesar de haber abierto el abanico de la producción, en el taller de la calle Bons Aires de la localidad del Pla se siguen fabricando las ‘eines mallorquines’ de toda la vida, herramientas “de larga tradición, totalmente autóctonas”, entre las que tal vez el ‘càvec’ (herramienta agrícola tradicional parecida a la azada, utilizada para cavar y hacer surcos) sigue siendo el producto estrella. Es un producto tan propio de Mallorca que, según precisa Mas, “no tiene traducción al castellano”. Además, es muy valorada fuera de la isla hasta el punto de que “fábricas de la península han intentado copiarla para venderla a las grandes superficies”, contra las que la herrería de Sineu “no puede competir”. Por ello, sus ‘càvecs’ “pequeños y artesanales” solo pueden “competir en calidad”. Y suelen ganar de calle.

Se trata de una herramienta que tiene numerosas versiones. “En Mallorca muchos quieren la misma ‘eina’, pero adaptada a sus propias preferencias; en Menorca también tienen sus peculiaridades y todos la quieren según sus propias tradiciones”, explica Toni Mas.

Numerosos vecinos y vecinas de Sineu celebraron hace unos días los 100 años de historia de la herrería. / Ajuntament

Con el paso de los años, las preferencias sobre las herramientas que fabrica la empresa de Sineu “han cambiado mucho”. “Hace 30 o 40 años todo el mundo quería herramientas grandes, y ahora todos las quieren cuanto más pequeñas, mejor, nadie se quiere cansar tanto”, apunta entre risas Toni Mas. En el taller ‘sineuer’ fabrican hasta cinco tallas diferentes de cada herramienta para cubrir todos los gustos del cliente.

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Lógicamente, la maquinaria del taller también ha ido evolucionando con el paso del tiempo, aunque conservan algunas máquinas que acumulan 70 años de historia. Además, siguen utilizando la ‘encruia’ del abuelo, el yunque original con el que empezó la larga trayectoria de esta empresa familiar distinguida con el título de negocio emblemático por el Govern y que confía en mantenerse todavía muchos años. “De momento, sigue habiendo mercado, no sabemos hasta cuándo, pero nos adaptaremos para sobrevivir”, concluye Toni Mas desde su condición de maestro artesano honorífico.