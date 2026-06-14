La Fira de ses Herbes llena de aromas y tradición el pueblo de Selva

La Fira de ses Herbes de Selva volvió a llenar este sábado de aromas, tradición y vida las calles de la localidad del Raiguer en una jornada marcada por la participación y el arraigo cultural. Desde primeras horas del día, el encuentro de recolectores de murta marcó el inicio de una celebración profundamente vinculada al entorno natural y a los saberes populares.

A lo largo de la mañana, la actividad se concentró en torno a la elaboración y el conocimiento de las plantas aromáticas. La decoración de la escalera de la iglesia aportó un toque visual cargado de simbolismo, mientras que el taller de destilación de aceites esenciales permitió a los asistentes adentrarse en técnicas tradicionales, despertando un notable interés entre los participantes.

Ya por la tarde, la plaza se convirtió en el epicentro de la fiesta. La crida del saig de les herbes, junto a los xeremiers, dio paso a la apertura del mercadillo, donde no faltaron plantas medicinales, productos ecológicos, cosméticos naturales y elaboraciones artesanas. El ambiente festivo fue en aumento con la entrada de la murta y el cercavila, que recorrió las calles entre música y personajes tradicionales.

Uno de los momentos más destacados llegó con el inicio del proceso de destilación, acompañado por el ball de l'Estol de ses Herbes, una representación que combina tradición, ritual y espectáculo. La jornada culminó entrada la noche con el Foc de l'Estol, en el que participaron figuras emblemáticas como los gigantes, seguido de una animada batucada que puso el broche final a una feria que volvió a demostrar la vigencia y riqueza del patrimonio etnobotánico local.

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La Fira de ses Herbes se consolida así como una cita imprescindible, capaz de unir tradición, cultura y comunidad en torno a un legado que sigue muy vivo.