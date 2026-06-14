Ferias de primavera
La Fira de l’Albercoc llena Porreres de sabor, tradición y participación
Productores locales, talleres familiares y cultura popular protagonizaron este sábado una jornada dedicada al albaricoque como símbolo del municipio
La Fira de l’Albercoc de Porreres volvió a llenar este sábado de vida y sabor las calles del municipio con una jornada dedicada al producto estrella de la localidad. Desde primeras horas de la tarde, la Plaça de la Vila acogió a numerosos visitantes que pudieron descubrir una variada muestra de productores locales de albaricoque y derivados, poniendo en valor la calidad y tradición agrícola del municipio.
Uno de los momentos más participativos llegó con el taller de cocina de la Xef Pipa, una propuesta familiar que combinó teatro y gastronomía. Niños y adultos, organizados por parejas, elaboraron recetas sencillas y saludables con el albaricoque como protagonista, en un ambiente dinámico y didáctico.
La Avinguda Bisbe Campins acogió la tradicional demostración de 'xapar' albaricoques, una práctica muy arraigada que despertó gran curiosidad entre el público.
Ya entrada la tarde, la música y la cultura popular tomaron el relevo en la Plaça con el baile a cargo de los grupos Da-li cebes, Terra Rotja y s’Estol Porrerenc, que animaron el ambiente y pusieron el broche festivo a una jornada marcada por la participación y la reivindicación del producto local.
La Fira de l’Albercoc volvió así a consolidarse como una cita imprescindible del calendario festivo de Porreres, combinando tradición, gastronomía y cultura en torno a uno de sus productos más emblemáticos.
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