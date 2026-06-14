Fiestas populares
Andratx vibra un año más con la carrera de 'carretons'
Trece vehículos artesanales participan en esta peculiar competición que forma parte del programa de las fiestas de Sant Pere
La Davallada de Carretons de las Festes de Sant Pere 2026 volvió a llenar de emoción las calles de Andratx con la participación de 13 vehículos artesanales, algunos llegados desde diferentes puntos de Mallorca.
Los participantes se concentraron en el aparcamiento del cementerio antes de iniciar un recorrido que este año ha sido el más largo de la historia de la prueba. Curvas muy cerradas, gran velocidad y un salto a mitad del trazado ofrecieron imágenes espectaculares para el numeroso público que siguió la competición.
El punto álgido de la jornada se vivió en la Plaça des Pou, donde se concentró una gran cantidad de espectadores para presenciar uno de los tramos más exigentes del circuito.
La actividad ha sido organizada por el departamento de Fiestas del consistorio 'andritxol', con la colaboración de las peñas de Andratx, la Policía Local, Protección Civil y un dispositivo sanitario con ambulancia.
La Davallada de Carretons volvió así a consolidarse como una de las citas más singulares y participativas de las Festes de Sant Pere.
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