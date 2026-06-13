Presentaciones literarias
'Cròniques wagnerianes' se presenta en Felanitx
El acto contó con la participación del autor, Pere Estelrich, además de Margalida Puig, Antoni Pizà, Joan Oliver, la Coral de Felanitx y la banda de música
Más de un centenar de personas no quisieron perderse el acto de presentación en Felanitx del libro Cròniques wagnerianes que recoge algunas colaboraciones que Pere Estelrich ha publicado en este periódico durante unos años, referidas a sus estancias en las ciudades alemanas de Bayreuth, Leipzig y Nuremberg para asistir a las representaciones de ópera y a conciertos.
El acto, que tuvo lugar en el patio del Conservatorio felanitxer el pasado viernes por la tarde, contó con tres presentadores: la profesora y actriz Margalida Puig, el musicólogo Antoni Pizà (también colaborador del suplement Bellver) y el músico Joan Oliver. Sus palabras estuvieron acompañadas por las voces de la Coral de Felanitx y de la Banda de Música, formaciones dirigidas por Margalida Massutí y Víctor Ferragut, respectivamente, que ofrecieron un repertorio formado por obras de Bach y el propio Wagner.
El volumen, editado por Documenta, después de esta presentación y de la que tuvo lugar en la Feria del libro de Palma, ha agotado la primera edición y para este martes está prevista la salida al mercado de la segunda.
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