La cena de 'Nofres' cumple una década en Mallorca

Un total de 26 mallorquines llamados 'Nofre' se reunieron este viernes en el restaurante Es Cruce de Vilafranca para celebrar la festividad de San Onofre, que se conmemora cada 12 de junio, en una ya consolidada cena anual marcada por la amistad y el compañerismo.

El encuentro, que destaca por su carácter singular, tiene un único requisito para participar: llamarse 'Nofre'. Bajo esta premisa, los asistentes celebraron su onomástica al tiempo que reivindicaron un nombre tradicional en Balears que, según coinciden, se encuentra en retroceso.

En esta edición, además, la cita tuvo un carácter especial al cumplirse diez años desde la primera reunión de ‘Nofres’. Para conmemorar la efeméride, se elaboró una camiseta conmemorativa que todos los participantes lucieron durante la velada. El propietario del establecimiento, Guillem Garí, quiso sumarse a la celebración vistiendo también la prenda y posando junto al grupo.

Los organizadores destacaron con satisfacción el crecimiento progresivo del encuentro, que cada año suma nuevos participantes. En esta ocasión, se incorporaron varios asistentes primerizos, entre ellos dos jóvenes procedentes de Sóller y Binibona.

El propietario de Es Cruce, Guillem Garí (segundo por la derecha) quiso sumarse a la cena. / 'Nofres'

La diversidad generacional volvió a ser una de las notas destacadas de la cena. El participante de mayor edad, vecino de Ses Cadenes, contaba con 71 años, mientras que el más joven, de tan solo 11 años, acudió desde Esporles.

Durante la velada no faltaron las anécdotas y el buen humor. Las continuas llamadas al nombre “Nofre” provocaban que buena parte de los asistentes se giraran al unísono, mientras que a la hora de repartir la cuenta, la broma fue unánime: “avui paga en Nofre”.

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El encuentro concluyó con el compromiso de repetir la experiencia el próximo año y con el reto de seguir localizando a más Onofres en la isla. Una iniciativa que combina la celebración personal con la reivindicación colectiva de un nombre que forma parte del patrimonio cultural balear y que, según los asistentes, merece ser preservado para las futuras generaciones.