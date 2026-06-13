Andreu Isern se despide entre lágrimas del cargo de alcalde de Consell

En la mañana de este sábado ha tenido lugar en Consell el acto de renuncia del hasta ahora alcalde, el socialista Andreu Isern, el más veterano de Mallorca, tras más de dos décadas de servicio público como regidor y primer edil.

El salón de plenos se ha quedado pequeño ante la gran afluencia de vecinos y autoridades que han querido acompañar al alcalde en su despedida. Entre los asistentes ha destacado la presencia de la presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, junto a otros representantes institucionales y cargos del partido como la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y la secretaria general de los socialistas de Mallorca, Amanda Fernandez, entre otros.

La sesión ha comenzado con la lectura del acta de dimisión de Isern, visiblemente emocionado. A continuación, el ya exalcalde ha compartido un breve repaso de su trayectoria, recordando sus inicios en 2003 y haciendo hincapié en algunos de los proyectos que espera ver finalizados antes de que concluya la actual legislatura. También ha señalado otros retos pendientes, como la construcción de una biblioteca o una residencia para personas mayores en el municipio.

Francina Armengol, Rosario Sánchez y Amanda Fernández siguen el pleno de despedida de Andreu Isern en una sala repleta de vecinos. / M. Bosch

Seguidamente, ha intervenido su sucesora al frente del Ayuntamiento, Sonia Daudén, del partido Som Consell, quien ha dedicado unas palabras de agradecimiento por los más de treinta años de dedicación de Isern al servicio público, destacando su constancia, compromiso y estima hacia el pueblo.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular también ha querido reconocer la labor del alcalde saliente, subrayando el trato recibido desde la oposición y señalando que, pese a las diferencias ideológicas, siempre ha primado el interés de Consell.

Tras el acto institucional, un vecino de la localidad ha tomado la palabra en nombre de la ciudadanía para agradecer a Isern su dedicación y las mejoras impulsadas durante su mandato, destacando su capacidad para anteponer los intereses del municipio por encima de cualquier ideología.

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El homenaje ha concluido con una larga ovación de más de un minuto y una emotiva despedida entre lágrimas del ya exalcalde, poniendo fin a una etapa clave en la historia reciente de Consell.